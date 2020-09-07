الدولار يرتفع بقوة مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقما قياسيا جديدا مساء الأحد

سجل الجنيه السوداني مساء يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020.

مساء يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار، 214 جنيهاً، وكان السعر نهار الأحد 210 جنيهاً.

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وأعلن بنك السودان المركزي الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية ليوم الأحد حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 55.5000 جنيه والبيع 55.275 جنيه.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية السابق الدكتور البدوي الذي طالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)