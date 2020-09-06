جمال ريان يهاجم “السديس” الذي لا يخاف الله ولكنه يخشى غضب ابن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة الجزيرة جمال ريان، في سلسلة تغريدات له إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس ، بعد قيام الأخير بتجاوزات كبيرة بحق القضية الفلسطينية، وتمهيده للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي بالتلميح في خطبة الجمعة الأخيرة له، إرضاءً لسيده ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وقال “ريان” خلال تغريداته التي أثارت تفاعلاً واسعاً، ورصدتها “وطن”: “الحيثيات التي ساقها السديس لتبرير التطبيع لا تنطبق على العصابة الصهيونية التي تحتل فلسطين ، السديس لا يمثل الإسلام ولا الخطاب الإسلامي ، هو يمثل أوامر رسمية بهدف التطبيع ، طبعوا كما تشاءون ، وانزعوا سراويلكم للصهاينة ولكن بدون تلاعب بالدين”.

وتابع ريان في تغريدة أخرى بنشر صورة السديس برفقة إحدى الشخصيات الإسرائيلية، خلال لقاء جمع بينهما في وقت سابق. وعلق عليها قائلاً: ” سقط السديس إلى أسفل السافلين بعد قبوله القيام بدور “التيس المستعار ” السديس لم يخف الله، ولكنه خاف من محمد بن سلمان”

وفجرت تغريدات الإعلامي الفلسطيني موجة من الجدل عبر مواقع التواصل بين المغردين والنشطاء. الذين لم يختلفوا كثيراً مع موقف ريان المهاجم للسديس، على خلفية قيام الأخير بالتنازل عن القضية الفلسطينية. والبدء عملياً بترويج أفكار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، الذي يهرول إليه ابن سلمان وابن زايد. بصورة تتنافى مع كل المبادئ والقيم العربية والإسلامية.