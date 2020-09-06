“رايتس ووتش” تكشف ما يحدث مع محمد بن نايف داخل المعتقل وتفضح ابن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية اليوم، الأحد، على وجود ثمّة مخاوف جدية بشأن سلامة محتجزين بارزين في السجون السعودية، على رأسهم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

“رايتس ووتش” كشفت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن السعودية حرمت -طيلة أشهر- بعض المحتجزين البارزين من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم، ومن أبرزهم الأمير محمد بن نايف والناشطة لجين الهذلول وغيرهما، مبدية قلقها على سلامتهم، مطالبةً السلطات السعودية بتمكينها من زيارة المملكة وإجراء مقابلات خاصة مع المحتجزين في السجون.

وذكرت المنظمة الأممية أنه منذ مارس 2020، حظرت السلطات السعودية الزيارات الشخصية للسجناء في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن يقول نشطاء سعوديون ومصادر أخرى إن السلطات حرمت من دون مبرر معارضين مسجونين عديدين ومحتجزين آخرين من الاتصال المنتظم بالعالم الخارجي.

بدوره، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بَيْج:

“يبدو أن السلطات السعودية عازمة على زيادة معاناة بعض المحتجزين وأحبائهم عبر حرمانهم من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير. ينبغي السماح لجميع السجناء بالتواصل مع عائلاتهم والعالم خارج زنزاناتهم من دون قيود، وبخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة”.

وتنُص المعايير الدولية على السماح للسجناء “بالاتصال بأسرهم وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائهم على فترات منتظمة. بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”.

وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن على السلطات السعودية السماح فوراً لمراقبين دوليين مستقلين بدخول البلاد. ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام، وإجراء تحقيقات محايدة في مزاعم التعذيب والوفيات المشبوهة في أثناء الاحتجاز. وإجراء زيارات خاصة ومنتظمة للسجناء.

وأوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه “في أعقاب الوفيات الكارثية لمحتجزين بارزين في ظروف مريبة. على حلفاء السعودية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ظلماً لكي يتمكنوا من حقوقهم الأساسية قبل فوات الأوان. ينبغي ألا تُضطر عائلات المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي إلى قضاء يوم آخر يتساءلون بقلق بالغ عمَّا حلّ بأقاربهم”.