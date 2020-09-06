ترامب يهاجم الديمقراطيين ووسائل إعلام عقب تقارير استخفافه بالجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دعمه للجيش، عقب تقارير عن استخفافه بالجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أوروبا ورفضه زيارة مقبرة أمريكية أثناء زيارته لفرنسا في 2018.

وأشارت تقارير إلى أن ترامب وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية المدفونين في مقبرة قرب باريس بأنهم “خاسرون” ورفض زيارة المقبرة.

ونفى ترامب أن يكون قد قال هذا، مغردا على تويتر “سيقولون أي شيء. مثل أكاذيبهم الأخيرة عني وعن الجيش”، على أمل أن تعلق هذه الأمور في أذهان الناس”، واصفا الديمقراطيين ووسائل إعلام بالـ”فسدة” وأنها شنت حملة تضليل كبيرة بحقه لم يشهد لها مثيل.

وقال روبرت ويلكي، وزير شؤون قدامى المحاربين، إن ترمب يحترم القوات المسلحة الأمريكية، مضيفا أنه لم يسمع الرئيس الأمريكي قط يتفوه بما يقلل من شأن الجنود أو قدامى المحاربين.

ومن جانبه أكد وزير المالية ستيفن منوتشين تقدير ترمب للجيش الأمريكي، قائلا: “الرئيس كان دوما داعما بنسبة 100% للجيش”.