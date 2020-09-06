حريكة: تمويل الاتفاقية من الداخل والخارج ووضع خاص لها بموازنة 2021م

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي آدم حريكة، أن عملية السلام سوف يتم تمويلها من الداخل والخارج، وأن موازنة 2021م سوف يكون لها وضع خاص لتنفيذ اتفاقية السلام.

واشار حريكة في مؤتمر صحفي في وكالة السودان للأنباء (سونا) وفق صحيفة السوداني اليوم الأحد، إلى استمرار المناقشة في مؤتمر الرياض وكيفية مشاركة أصدقاء السودان في تنفيذ الاتفاقية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)