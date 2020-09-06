أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي آدم حريكة، أن عملية السلام سوف يتم تمويلها من الداخل والخارج، وأن موازنة 2021م سوف يكون لها وضع خاص لتنفيذ اتفاقية السلام.
واشار حريكة في مؤتمر صحفي في وكالة السودان للأنباء (سونا) وفق صحيفة السوداني اليوم الأحد، إلى استمرار المناقشة في مؤتمر الرياض وكيفية مشاركة أصدقاء السودان في تنفيذ الاتفاقية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حريكة: تمويل الاتفاقية من الداخل والخارج ووضع خاص لها بموازنة 2021م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.