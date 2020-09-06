حمدوك يكشف عن اتصالات مع “عبد الواحد نور”

كشف رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عن اتصالات مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور وقال حمدوك، وفق صحيفة السوداني خلال لقائه بتجمع المهنيين بمجلس الوزراء اليوم الأحد، إن الاتصالات “مع عبد الواحد لم تنقطع”.

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وأضاف: “التواصل بشأن عملية السلام مع القائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور لم ينقطع إطلاقاً، خلال زيارتي لأديس أبابا مؤخراً اتصلت بعبد الواحد محمد نور والحوار معه إيجابي”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )