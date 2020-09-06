صحة الخرطوم تحذر من خطر مرض شلل الاطفال

حذرت وزارة الصحة الخرطوم من خطورة مرض شلل الأطفال في وقت وصفت اختصاصيي الأطفال بخط الدفاع الأول في مكافحة وباء الشلل والعمل على منع انتشاره باستقبالهم للحالات عبر المستشفيات والمراكز الصحية والشفخانات . وأكدت مساعد المدير العام لوزارة الصحة د.يسرا محمد عثمان لدى مخاطبتها الاحد ورشة عمل ( كيف نكافح شلل الاطفال ) بقاعة الوزارة التزام الوزارة بالعمل على مكافحة الوباء مشيرة الى أهمية دور اختصاصي الأطفال لمنع إنتشاره . من جانبه حذر مدير إدارة التحصين بالوزارة جمال الدين محمد عثمان وفق ( سونا) من خطورة وباء شلل الأطفال لعدم امكانية علاجه واستمراره مع المصاب، مناشدا المواطنين بضرورة التجاوب مع حملات التطعيم وأهمية الحرص على أنشطة التطعيم الروتيني . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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