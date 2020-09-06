طوال الفترة العصيبة لثورة ١٩ ديسمبر كان كلما اشتد علي الغضب والحنق من منظر الدماء والترويع في الشوارع ، كنت أجلس الى هاتفي لأبحث في ذاكرة الهاتف عن بطولات وملاحم اولاد بري والعباسية والصحافة وغيرهم من شباب المقاومة .
وكنت أضحك حتى استلقي على ظهري وانا اشاهد للمرة المائة الفيديو الخاص بجندي جهاز الامن الذي سقط في الخور بمنطقة بري و هو يحاول الرجوع بالسيارة التاتشر الى الخلف ، ثم لا يلبث ان يخرج وهو يجري بقوة أسرع من العداء الجامايكي يوسين بولت .
ثم استمتع اكثر بمنظر تاتشري جهاز الامن وهما تصطدمان ببعضهما البعض في الوقت الذي كانتا تحاولان دهس الثوار .
يوم الخميس الماضي كان يوماً مشهوداً ، استدعى ايام الثورة الاولى و ايقظ في ذاكرتي تلك الاحداث و أنا اشاهد ابناء بري الأشاوس وهم يترسون مدينتهم و يمنعون الزواحف من دخولها و تدنيسها .
حقاً كيف لأرض أرتوت بدماء الشهداء ان يلوثها فلول الكيزان بهرولتهم وهم (يشردون) اتقاء البمبان ، ما أسهل و أرخص مبادئهم التي خرجوا ينادون بها و هوانها عليهم ، مطالب و مصالح و فتن لا تقوى على الصمود امام زخة بمبان ، فما بالك لو حصدهم الرصاص زرافات و أحاد
على ثوار بري و لجان المقاومة هناك ان تعلن للزواحف عن دروس في كيفية تقديم الوطن على الروح ، عليهم ان يدروسهم ماهية ازهاق الارواح و سكب الدماء من أجل انتزاع الحقوق ، ثم يجب أن يخبروهم كيف كانوا يتعاملون مع البمبان و يقولون عنه البمبان بخور تيمان .
أني والله لا استغرب في هرولة الكيزان امام الشرطة فذلك معروف و مشهود لهم دوماً بأنهم جبناء رخيصون لا يعرفون الاقدام و لا تحمل المشاق الا في سبيل الفساد والارتزاق و تدمير الاقتصاد .
اني والله لا استغرب هرولتهم تلك ولكني استغرب في تلك (الوقاحة) و (العين القوية ) التي تجعلهم يزحفون و يخرجون وهم لا يملون من التمسح مجدداً بثوب الدين
خارج السور :
ثوار وأهالي بري ….عافية منكم
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر سهير عبدالرحيم تكتب: أهلنا في بري …. عفيت منكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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