أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان

أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع رئيس وزراء د. عبد الله حمدوك، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالسودان، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.
وأبلغ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بتوجيهات أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى السودان الشقيق للتخفيف من آثار تلك الفيضانات.من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وفق صحيفة السوداني عن شكره وتقديره لهذه المساعدات، ولوقوف دولة قطر الدائم إلى جانب السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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