شرحبيل : تفرغت للرسم واتفقت مع مجلات الأطفال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعترف الفنان شرحبيل أحمد بأن جائحة كورونا أصابت الحركة الفنية بالشلل. وقال شرحبيل في تصريحات بحسب صحيفة صوت الأمة، إن الفيروس أوقف حركة الفنانين بشكل كبير. وعن تأثير كورونا عليه بصورة شخصية ذكر احمد تفرغت للرسم بشكل تام خاصة وأنني اتفقت مع عدد من مجلات الأطفال.

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