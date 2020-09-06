الدولي يدعو للابتسام وعدم الانشغال بالدنيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعا الفنان محمد بشير الدولي جمهوره ومعجبيه للابتسام وعدم الانشغال بالدنيا والاطمئنان،حيث كتب على صفحته الشخصية بالفيس بوك قائلاً:(لاتشغل نفسگ بالدنيآ ابتسم فَكل شيء مگتوب لگ سَتلقآھ ومآ خلقڪ ربـڪ لينساڪ ، كُــن مطمئناً.). مضيفاً بحسب صحيفة السوداني :(الحياة متقلبة والظروف غير معروفة لذلك يجب علينا أن نكون أكثر تفاؤلاً وإيماناً بأن الرزق على الله حتى نشعر بالاطمئنان وأن نكون أصحاب نوايا بيضاء لا يعرف الحسد لقلوبنا طريقاً).

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