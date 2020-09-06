الموت يُغيِّب الشاعر البروف السر دوليب..من أشهر أغنياته (مسامحك يا حبيبي) (أنا والأشواق)

الخليج 365 :

غيب الموت أمس الشاعر المرهف السر دوليب بعد معاناة مع المرض، ولد الشاعر بمدنية أمدرمان حي الركابية درس بها المراحل الأولية، وبعد إكمال المرحلة الثانوية عمل معلماً وانتدب بعدها إلى معهد التربية ببخت الرضا وذهب بعد ذلك في بعثه دراسية إلى الجامعة الأمريكية ببيروت والتحق بكلية الآداب ونال درجة البكالريوس والماجستير في علم النفس.

بعد التخرج

عمل مستشاراً في القسم الثقافي بوزارة التربية وبعد عام انتقل إلى جامعة الخرطوم وأسس قسم الإرشاد النفسي كإضافة في علم النفس التطبيقي تم انتقل إلى جامعة الأحفاد وأسس مدرسة علم النفس ورياض الأطفال وعمل أستاذ علم النفس بالجامعة.

اهتماماته بالكتب

له مكتبة ضخمة بالمنزل تتكون من عدة أجزاء تضم الكتب العربية والإنجليزية وجزء آخر للمكتبة المسموعة حيث توجد بها مجموعة من الأشرطة الغنائية لكل الفنانين الذين تغنوا له، بالإضافة إلى كتب الأدب وعلم النفس وكتب التربية وكتب الأدب الإنجليزي والفلسفة.

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فنانون تعامل معهم الراحل

تغنى له كبار الفنانين وخلد شعره في وجدان الشعب السوداني وأتحفنا بجميل الكلمات التي ستظل في ذاكرتنا، ومن الفنانين الذين تعامل معهم الفنان عثمان حسين والفنان محمد ميرغني أغنية (أنا والأشواق) التي تمت إجازة صوته بها في الإذاعة وأغنية (من فاكرك يا حبيب)، والفنان أحمد المصطفى (اختار خيالي) (يا حبيب هون عليك) هذه القصيدة من لحن وغناء الفنان أحمد المصطفى، والفنان سيد خليفة أغنية (زدني من دلّك شوية)، والفنان الذري إبراهيم عوض (مين قول لي حاجبك بالسهاد) والفنان حسن عطية والفنانة سميرة دنيا في أغنية (ريدنا الزمان عشناه)، والفنان محمد وردي (حبيبي فكر وقدر إيه الجبته ليك هدية)، والفنان عثمان الشفيع (اللون الخمري) التي تغنى بها الفنان حسن عطية.

تكريمه

تم تكريمه من قبل تحت شعار (مسامحك يا حبيبي)

وفاته

بعد وفاته نعاه طلابه وطالباته بقدر ما قدم لهم من علمه وبحوثه الكثيرة في علم النفس وتم تشييعه في موكب مهيب بحضور البروف قاسم بدري وعدد من الشعراء والفنانين والإعلاميين والأساتذه الجامعيين.