تركاوي : الفيضان غمر 120 ألف فدان من المساحات المزروعة

الخليج 365 :

رشحت أخبار عن مصادقة قانون مشروع الجزيرة الجديد للعام 2020م وإلغاء قانون 2005م،الذي وجد رفضا كبيرا من قبل المزارعين بالمشروع ، واعتبروه تغولا على مصلحة المزراعين، وحذروا من أن مثل هذه الأخبار تؤدي الى تصعيد في إشارة الى الترتيب لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة وزير الزراعة المكلف عبدالقادر تركاوي،(الإنتباهة) هاتفته للوقوف على صحة ما أثير ومناقشة بعض الملفات بالقطاع الزراعي عبر هذا الحوار.

] ما حقيقة إجازة قانون مشروع الجزيرة الجديد للعام 2020م؟

=لا أعلم من أين جاءوا بهذا الحديث،فما تم تداوله عن المصادقة على قانون جديد عار من الصحة،وحاليا تم تكوين لجنة برئاسة د. محمد عبدالسلام بالاتفاق مع مجلس الوزراء ووزارة العدل لإعداد قانون جديد لمشروع الجزيرة، تباشر عملها الأسبوع الحالي.

] هل يتم استصحاب قانون 2005 المعدل لقانون 2014؟

=سوف يتم إلغاء القوانين الحالية الخاصة بالمشروع وتظل كمراجع للجنة التي تعكف على وضع قانون جديد لمشروع الجزيرة.

] هل يتم وضع القانون بمشاركة المزارعين؟

= نعم ،وهم حاليا ممثلين في اللجنة بحوالي5 من المزارعين بجانب جميع الجهات المعنية والقانونية.

] ماهو حجم المساحات المزروعة التي تأثرت بالفيضان بالمشاريع القومية؟

= هنالك مساحات زراعية تأثرت بدرجات متفاوتة، ومبدئيا هذه المساحات لا تقل عن 120 الف فدان التي غمرت بمياه الفيضانات.

] ماهي الإجراءات التي سوف تتبع للمتضررين؟

= سوف يتم الرجوع الى لجنة الطوارئ لفصل الخريف، لكن تم مد بعض الجهات بتقاوي من محصول الذرة والسمسم سريعة النضج،عوضت مساحات كبيرة متأثرة في ولايتي القضارف والجزيرة،وفي المقابل هنالك بعض المزارعين قاموا بزراعة محاصيل بديلة للتي غمرتها مياه الفيضان.

] ماذا عن الموسم الشتوي ؟

= بدأت التحضيرات حاليا للموسم الشتوي مبكرة عبر اللجان المختلفة لتوفير مدخلات الإنتاج،ولا توجد مشكلة في تقاوي محصول القمح حيث تم توفير 50 الف طن، بجانب توفير تقاوي المحاصيل الأخرى،وحاليا يجري التنسيق مع البنك الزراعي لتوفير الأسمدة لتحضيرها بوقت مبكر، وخلال عشرة أيام سوف تكتمل التحضيرات للموسم الشتوي.

] ما المساحات المستهدفة للزراعة في العروة الشتوية ؟

= حاليا تم تحديد أكثر من 800 ألف فدان قمح، بيد أن الوزارة تسعى للتوسع في المساحات للموسم بزراعة مليون فدان للقمح عبر استهداف مشاريع جديدة في ولايات دارفور بمشاركات شركات جديدة من القطاع الخاص.

] هنالك بعض الإخفاقات التي صاحبت الموسمين الماضيين، هل تمت دراستها؟

= جميع الإخفاقات التي شهدها الموسم الشتوي الصيفي الماضي سوف تستفيد الوزارة منها خاصة مشكلات الري، وحاليا وزارة الري أعلنت استعدادها التام للموسم الشتوي خاصة عقب توفر المياه بكميات هائلة وسوف يتم تطهير جميع قنوات الري.

] هل سوف يتم إعادة النظر في السعر التركيزي تزامنا مع ارتفاع تكلفة الإنتاج؟

= تم تكوين لجنة لتحديد السعر التأشيري الجديد لجوال القمح ، ونتوقع أنه سوف ينهض ويتم الإعلان عنه.

] هل تم تسليم جميع الإنتاج من محصول القمح في الموسم الماضي للبنك الزراعي؟

= ما قام به البنك الزراعي بتسلم القمح من المزارعين لم يتجاوز 40%، ومازالت الكميات موجودة عند المزارعين محتفظين بها في بيوتهم،حاليا تم إلغاء حظر بيع المحصول للبنك الزراعي لتشجع المزارع لزراعة القمح للموسم القادم.

] ماهي السياسات التي تم وضعها للنهوض بالقطاع؟

= السياسات موجودة وحاليا نعد لتنظيم مؤتمر زراعي كبير ينعقد الشهر القادم لمناقشة جميع مشكلات القطاع والخروج بتوصيات تقود القطاع للأمام.