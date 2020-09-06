وزارة المالية تموّل عقداً لاستيراد (27) قطاراً للسكة حديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشرف وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي والبنى التحتية والنقل المكلفين، الدكتورة هبة محمد علي أحمد والباشمهندس هاشم ابن عوف على توقيع عقد لاستيراد (27) قطاراً للسكة حديد بقيمة تفوق 50 مليون يورو من شركة (CRRC Ziyang) الصينية، بحضور السيد (ما شينمين) سفير جمهورية الصين الشعبية وممثلي الشركة الصينية. ويعتبر هذا الاتفاق من أهم المحطات فى مسيرة تكوير السكة الحديد.

وأكدت د. هبة، على أهمية دور قطاع السكة حديد والذي يعتبر شريان الاقتصاد السوداني في تحقيق التنمية المتوازنة وقالت إن تطوير وتوسيع البنى التحتية يعتبر من أهم أولويات الحكومة الانتقالية، وستساهم في زيادة الإنتاج والنهضة بالاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على جميع المواطنين.

ومن جانبه، أشاد الباشمهندس هاشم ابن عوف وزير البنى التحتية والنقل المكلف بدور عمال السكة حديد المهم على مدى السنين، وتطرّق إلى دورهم المشرّف في ثورة ديسمبر المجيدة. كما أكد على الشراكة الحقيقية والبناءة بين السودان وجمهورية الصين الشعبية والممتدة منذ أمدٍ بعيد.

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