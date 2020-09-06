لجنة أمن النيل الأزرق تستعرض مخزون الدقيق والوقود وتتخذ حزمة من التدابير والقرارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغ مخزون ولاية النيل الأزرق من الدقيق أكثر من ١٧ الف جوال تكفي حاجة الولاية لأسبوعين .

واستعرضت لجنة أمن الولاية برئاسة عبدالرحمن نور الدائم والي الولاية موقف مخزون الوقود حيث بلغ مخزون الجازولين ٨٨ الف جالون و٦٢ الف جالون بنزين .

وقال الوالي رئيس اللجنة أن الاجتماع وقف علي الآثار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لقطع الطريق القومي قطاع الدمازين سنجة في منطقتي ابوحجار وودالنيل بسبب الفيضانات وما ترتب على ذلك من ارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية .

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ونوه الي أن اللجنة ستتخذ حزمة من التدابير والقرارات لضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة .

وأوضح أن اللجنة وجهت باستلام حصة الولاية من السلع الضرورية من المركز وتخزينها مؤقتا في سنجة الي حين إصلاح الطريق.

وقال الوالي إن الاجتماع وقف على الاستعدادات الخاصة بإمتحانات الشهادة الثانوية ، واشار الي أنه تم توفير طائرة من قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين وعدد من سيارات النقل لترحيل أوراق الامتحانات للمناطق الريفية .

وكشف اللواء شرطة الوليد احمد مدني مدير شرطة الولاية مقرر اللجنة أن اللجنة امنت علي تشكيل ٱلية من الأجهزة النظامية لمكافحة تهريب العملة والمواد التموينية موضحا أنه تم الاتفاق على تمويل خطة تأمين الموسم الزراعي بمراحله كافة.