أعلن الأمين العام للهلال الأحمر القطري، عن دعم السودان لمواجهة السيول والفيضانات، بجانب دعمه للسيطرة على جائحة كورونا بالمعدات وتم التوقيع اليوم برئاسة جمعية الهلال الأحمر السوداني على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك، واتفاقية التعاون في القانون الدولي الإنساني بين الهلال الأحمر القطرى والهلال الأحمر السوداني، مدتها خمس سنوات.
ووقع عن الجانب السودانى بحسب صحيفة السوداني د. عفاف أحمد يحيى، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، فيما وقع عن الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر القطري يدعم السودان في مواجهة السيول والفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.