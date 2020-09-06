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الهلال الأحمر القطري يدعم السودان في مواجهة السيول والفيضانات

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الهلال الاحمر

أعلن الأمين العام للهلال الأحمر القطري، عن دعم السودان لمواجهة السيول والفيضانات، بجانب دعمه للسيطرة على جائحة بالمعدات وتم التوقيع اليوم برئاسة جمعية الهلال الأحمر السوداني على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك، واتفاقية التعاون في القانون الدولي الإنساني بين الهلال الأحمر القطرى والهلال الأحمر السوداني، مدتها خمس سنوات.

ووقع عن الجانب السودانى بحسب صحيفة السوداني د. عفاف أحمد يحيى، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، فيما وقع عن الجانب القطري السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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