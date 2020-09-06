جهاز المخابرات يدعم مُتضرِّري السيول والفيضانات بالخرطوم

أعلن جهاز المخابرات العامة، عن تبنيه حملة لدعم مُتضرِّري السيول والفيضانات بولاية الخرطوم، ودفع بعدد من الآليات والخيم ومبلغ مالي للولاية لمجابهة ودرء الأضرار بالأحياء، وتضمنت الحملة كمرحلة أولى تبرعه بعدد من العربات بالإضافة للودر.
وأكد جهاز المخابرات العامة وفق صحيفة السوداني ، أنّ هذه الجهود تأتي في إطار الشراكة الاجتماعية لمحاربة كارثة الفيضانات بالبلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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