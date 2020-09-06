تيبور ناجي: ندعم جهود حمدوك لتحقيق سلام شامل

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، إن وحدة وديمقراطية الدولة هي أفضل سبيل لتحقيق السلام . وقال في تغريدة له اليوم، وفق صحيفة السوداني “شجعنا جهود رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتحقيق سلام واسع وشامل . وحدة وديمقراطية الدولة هي أفضل سبيل لتحقيق هذا السلام . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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