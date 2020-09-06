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شمال دارفور تستعد للاحتفال بالتوقيع النهائي للسلام

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أعلن  والي ولاية شمال دارفور  محمد حسن عربي عزم حكومته على تشكيل لجنة تعنى بالإعداد للاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية المزمع خلال الايام القادمة مرحبا في ذات الوقت بالتوقيع الذي تم بالاحرف الاولى بمدينة جوبا الاسبوع الماضي.

جاء ذلك لدى لقائه  ظهر الاحد بوفد حركة العدل والمساواة السودانية بالولاية برئاسة الأمين العام للحركة محجوب حسن جلال الدين الذي اوضح في تصريحات صحفية بحسب ( سونا ) ان اللقاء تناول حزمة من القضايا المتعلقة بالأمن والسلام ،ومعاش الناس ،ورتق النسيج الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية بالولاية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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