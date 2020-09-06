مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات للمتضررين من السيول و الفيضان

وجّه ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الفيضانان والسيول في السودان. وقال بن زايد في تغريدة له اليوم، وفق صحيفة السوداني إنه ‏”‏وقوفاً مع الشعب السوداني الشقيق في مواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية، وجّهنا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين، خالص تعازينا لأسر الضحايا وندعو الله أن يَمن على المصابين بالشفاء العاجل ..”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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