ترتيبات وتنسيق لتنفيذ التعداد السكاني والزراعي الشامل

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة في التحضير لإجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل الذي يعتبر من المصادر الرئيسية لقواعد البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع حركة السكان والاحصاءات الزراعية والاقتصادية لاتخاذ القرارات السليمة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي تهدف لإحداث التنمية الشاملة.

وأكدت د.هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف على أهمية استخدام قواعد البيانات وترسيخ ثقافة استخدام قواعد البيانات لتطوير الأداء الحكومي

جاء ذلك وفق ( سونا) لدى ترؤسها اليوم بمكتبها الاجتماع المشترك بين وزارتي المالية والزراعة والموارد الطبيعية والجهاز المركزي للاحصاء بحضور د. عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف والسيد علي محمد عباس المدير العام للجهاز المركزي للاحصاء و د. الرشيد الامام الخضر مدير التعداد الزراعي والنعيم سليمان مدير التعداد السكاني.

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وأوضحت الوزيرة أهمية اجراء التعداد لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة مؤكدةً حرص الحكومة على انجاز التعداد خلال الفترة الانتقالية بالتنسيق مع شركاء السودان وشددت على ضرورة توفير التمويل اللازم لاجراء تلك التعدادات للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم للمواطنين.

ومن جانبه أمن د. عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف على ضرورة توفير قاعدة بيانات مركزية لكل البلاد لاستخدامها في كافة القطاعات الانتاجية لاسيما في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لبناء اقتصاد قوي قائم على الأسس العلمية الحديثة لإحداث التنمية والنهوض بالاقتصاد السوداني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )