ابوبكر عبدالرازق يستنكر اعتقال شرف الدين بانقا لاتهامه بفساد في أراضي المدينة الرياضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استنكر بشدة القيادي بالمؤتمر الشعبي المحامي “ابوبكر عبدالرازق”، اعتقال السلطات للقيادي بالحزب “شرف الدين بانقا” لاتهامه بفساد في أراضي المدينة الرياضية.

واكد عبدالرازق في تصريح ل(المجهر) اليوم، بان “بانقا” هو أشرف وزير مر على تاريخ البشرية ونموذج نادر للوزراء ذو الاستقامة والنزاهة، والذي ينبغي أن تكون عليه الوزارات الان، وزاد” هو أشرف من كل مكونات قحت التى لاتساوي نعله”.

وباهى القيادي بالشعبي بالإنجازات التي حققها بانقا ابان توليه وزارة البنى التحتية في تشييد جسر الإنقاذ والمنشية وبدأ العمل بكبري توتي والمك نمر بالإضافة إلى استطاعته معالجة مشاكل حي النزهة (عشش فلاته)عبر التشاور والحل الودي وتعويض السكان منازل مكتملة التشييد.

وأضاف ” شرف الدين هو من صدق بناء هذ المدنية فكيف يتهم بفساد في اراضيها، مؤكدا أن كل مافعلته فصائل قحت لايساوي ١%مليار من إنجازاته، وأن النيابة لن تستطيع التحقيق معه لكون التهم كيدية مسيسة. المجهر السياسي

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