أردوغان يهز عروش خصومه بتصريح ناري توعد خلاله بتمزيق الخرائط

الخليج 365:

هز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عروش خصومه بتصريح ناري أكد فيها أن بلاده تمتلك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في شرق البحر المتوسط مع اليونان وعشية بدء قواته مناورات عسكرية في المنطقة.

وأوضح أردوغان، خلال مشاركته في افتتاح “مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية”، في إسطنبول، أن تركيا القوية مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط شرط أن يكون عادلاً.

وشدد على أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو (في شرق المتوسط) والنتائج المترتبة عليه، وأشار إلى أنّ بلاده أصبحت تعي أكثر، أهمية ما وصلت إليه من تقدم في الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا والصادرات والصناعات الدفاعية والخدمات العامة، بعد كل هجمة تتلقاها أو أزمة تتعرض لها.

كما قال إنّ المشكلة في شرق المتوسط تكمن في أنّ بعض الدول لا تعترف بحقوق تركيا، وترى نفسها أعلى درجة منها. وعلى هؤلاء “إما أن يفهموا بلغة السياسة والدبلوماسية، أو بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان”.

وشدد أردوغان على عدم وجود أي قوة بإمكانها الوقوف أمام شعب يرى الكفاح والشهادة أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها.

وطن سرب