الدولار يسجل إرتفاعاً كبيراً مقابل الجنيه السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم االأحد في أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية. يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار.210 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودية 56 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 210 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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