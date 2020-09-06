وصول مساعدات مصرية للمتأثرين بالسيول والفيضانات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت صباح اليوم الي مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية (خيام ومواد غذائية )تقدر بــ23 طن ونصف لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان، بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات .

وكان في استقبال الطائرتين بالمطار وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا لينا الشيخ ومفوض الشئون الإنسانية الاستاذ عباس فضل الله ونائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر زكي.

وتقدمت وزيرة العمل فى تصريحات صحفية بالمطار بالشكر للحكومة والشعب المصري فى وصول أول طائرتين من الجسر الجوي واستجابتها السريعة بعد أن أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمجابهة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد .

وأشارت وزيرة العمل الي أن هذه المساعدات المصرية تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وهذه المساعدات تعكس روابط الاخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين ،مؤكدة استعداد السودان للتعاون مع مصر لإدارة الكوارث والأزمات بين البلدين .

ومن جانبه اشار مفوض العون الانساني الاستاذ عباس فضل الله الى العلاقات الازلية بين السودان ومصر وان هذه الخطوة الانسانية ديدن للاخوة فى حمهورية مصر العربية قائلا”كل الملمات التى اصابت السودان الحكومة والشعب المصري كان اول من يستجيب للنداء والمساعدة “

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وتقدم بالشكر الجزيل للحكومة المصرية وشعبها على حسن استجابتهم مشيرا الى اول مبادرة منذ اعلان السودان حالة الطوارئ تاتي من مصر متوقعا مزيد من الدعم المصري للمتاثرين بالسيول والفيضانات .

واكد استعداد الحكومة لمناولة المساعدات للذين يحتاجونها من المتضررين من السيول والفيضانات منوها الى تقديم كافة الامكانيات لتوصيل هذه المساعدات معربا عن امله ان يتم التعاون المستمر بين البلدين لاعانه المنكوبين والمتضررين .

الى ذلك وقال نائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر ذكي ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اصدر توجيهات بتسيير جسر جوي الى السودان يحمل متطلبات احتياجات الذين تاثروا بالسيول والفيضانات مشيرا الى ان هذه الطائرات تعد الخطوة الاولى للجسر الجوي بين البلدين منوها الى ان الفترة القادمة ستكون هنالك المزيد من المساعدات للمتضررين .

وترحم ونائب السفير على ارواح شهداء السيول والفيضانات التى ضربت السودان فى الفترة الاخيرة متمنيا عاجل الشفاء للمصابين .