ابراهيم الأمين: حكومة حمدوك ليست بقامة ثورة ديسمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صَوّبَ نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين، انتقادات حادة للحكومة الانتقالية، وقال إن الحكومة ليست بقامة ثورة ديسمبر.

وكشف الأمين في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي لغرفة المستوردين عن (19) خرق للوثيقة الدستورية، وشدد على ضرورة تصحيح المسار والالتزام الكامل بموجهات وشعارات الثورة، وأضاف “نحن حريصون على الثورة واستمراريتها”، وأردف “رغم معاناة المواطن الاقتصادية إلا أن هنالك ضوءاً في نهاية النفق”. جريدة السياسي

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