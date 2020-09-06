شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انهارت أكثر من 300 منزل بمنطقة الجديد عمران محلية الكاملين جراء فيضان النيل الأزرق. وأغلق شباب المنطقة الطريق القومي بعد أن رفض والي الجزيرة النزول من سيارته وتفقد المتأثرين وقال مخاطباً أهالي المنطقة (أنا مابقدر أعمل ليكم حاجة ونزولي ما بتستفيدوا منه حاجة). مما أدى إلى غضب شباب المنطقة الذين اغلقوا الطريق القومي مدني – الخرطوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي الجزيرة لمواطني الجديد عمران: أنا مابقدر أعمل ليكم حاجة ونزولي ما بتستفيدوا منه حاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.