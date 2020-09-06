لأول مرة (سوري لي انا كفارة لي انت)… الفنانة انصاف فتحي تغني بعربي

الخليج 365 : تستعد الفنانة انصاف فتحي لإطلاق عدد من الأغنيات الوطنية الجديدة دعما لمسيرة السلام،بجانب تقديمها لعمل غنائي جديد ومختلف بلهجة عربي جوبا بعنوان (سوري لي انا كفارة لي انت) من كلمات الشاعر الكبير شمس الدين خليفة، بجانب أوبريت ضخم بعنوان (ام بعد) بمشاركة مجموعة من الفنانين من بينهم وليد زاكي الدين وعصام محمد نور.

فيما أوضحت انصاف فتحي لـ(كوكتيل) بان المرحلة الحالية تحتاج لتضافر الجهود جميعها للعمل على إرساء دعائم السلام ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، مختتمة (نحن كفنانين يقع على عاتقنا الدور الأكبر لبناء مجتمع معافى بمخاطبة الوجدان والاجتماع على كلمة سواء وإيقاف نزيف الحرب. المادة السابقة اليونان ترد على تركيا… أردوغان يعيش الأوهام وقادرون على التصدي لأطماعه المقالة القادمة دولة أفريقية تعتزم فتح سفارة لها في القدس

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