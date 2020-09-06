اليونان ترد على تركيا… أردوغان يعيش الأوهام وقادرون على التصدي لأطماعه

الخليج 365:
أكدت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أنها “لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا”، مشيرة إلى رئيسها رجب طيب أردوغان “يعيش في عالم من الأوهام”.
وقال وزير التنمية اليوناني،أدونيس جورجياديس، في تصريحات، نشرتها وسائل إعلام يونانية، إن “أردوغان يعيش الأوهام ويسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية”، مؤكدا أن اليونان “قادرة على التصدي لأطماع أردوغان”.
وشدد الوزير اليوناني، على أن “أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة”، متابعا: “لا نخاف تركيا ولن نرضخ للتهديدات”.
ويأتي تصريح وزير التنمية اليوناني بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية تركية شمال جزيرة قبرص، في أحدث حلقات التوتر بين تركيا واليونان، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، المستمر منذ أشهر.
وكان أردوغان وجه تهديدا شديد اللهجة إلى اليونان، أمس السبت. وقال: “سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تفرض عليها”، في إشارة الى المناطق المتنازع عليها بين تركيا واليونان.
سبوتنيك
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