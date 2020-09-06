مساعدات قطرية تركية لدعم جهود السودان في مكافحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، طائرة تركية تحمل مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، بالتنسيق مع نظيره التركي، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي سردار يلماز، لوكالة الأناضول، إن المساعدات المقدمة تأتي ضمن “اتفاقية ثلاثية تم توقيعها قبل نحو شهرين بين الهلال الأحمر التركي والقطري والسوداني، لإيصال مساعدات طبية وإنسانية إلى الخرطوم”.

وأضاف يلماز، أن “طائرة مساعدات ثانية، ستصل الخرطوم الإثنين، فيما تصل طائرة ثالثة قريبا”.

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من جهته، قال رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان عوض الله حمدان، إن المساعدات التي وصلت وهي الدفعة الأولى ضمن الاتفاقية الثلاثية، “تأتي لدعم الجهود السودانية في مكافحة جائحة كورونا”.

وأضاف حمدان، أن “هناك مجهودات لمواصلة الدعم الإنساني للسودان في إطار السيول والفيضانات، ستأتي في شكل مساعدات من الهلال الأحمر القطري”.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان حتى 29 أغسطس/ آب الماضي (آخر إحصاء رسمي)، 13 ألفا و189، منها 823 وفاة، و6 آلاف و612 حالة تعاف.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.