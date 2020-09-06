محفظة السلع: تأمين وقود سبتمبر وتوفير (85) مليون دولار

الخليج 365 :

كشف المدير التنفيذي لمحفظة السلع الإستراتيجية عبد اللطيف عثمان، عن تأمين المحفظة لوقود شهر سبتمبر بقيمة (160) مليون دولار وتوفير (85) مليون دولار كانت تذهب للمافيا والسماسرة بما يعادل (420) مليون دولار في العام.

وأبدى عثمان في مداخله خلال المنتدى الاقتصادي الثالث للغرفة القومية للمستوردين أمس، أسفه للهجوم الذي يطال المحفظة، وأشار إلى أن مهمة المحفظة الرئيسية تتمثل في حشد الموارد لاستيراد السلع الإستراتيجية عبر طرح العطاءات.

وقال إنه ومنذ خمسة وأربعين عاماً لم يُطرح عطاء بالبلاد للوقود، وأعلن عن عطاء آخر للقمح سيُطرح خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى حاجة الدولة الماسة للنقد الأجنبي لاستيراد السلع الإستراتيجية.

وكشف عثمان عن ترتيبات جديدة لاستيراد الدواء ستُعلن خلال الأيام القادمة، ولفت إلى أن الدولة لم تستورد دواء منذ سبعة أشهر، وأكد عدم وجود علاقة للمحفظة بالتسعيرة والدعم، وقال إن حدود مهمة المحفظة تنتهي بوصول السلع إلى ميناء بورتسودان