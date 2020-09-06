نشاط في سوق العملات الأجنبية وأسعار جديدة للدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسواق العملات الأجنبية نشاطاً كبيراً اليوم الاحد 6 سبتمبر 2020م، بينما تحركت أسعار الدولار وبقية العملات إلى أسعار جديدة. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أنهم لاحظوا تحرك صغار تجار العملة (السريحة) في مساحات واسعة يحملون العملة السودانية ويرددون العبارة الأشهر (صرف .. صرف .. صرف). وقال أحد التجار الذين استطلعتهم (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم أن أكثر الفئات مبيعاً وشراء هي الـ (100) دولار. وبحسب التاجر فإنه تم تداول الدولار ظهر اليوم بـ (206) جنيهات، الريال السعودي (54.80) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (55.40) جنيهاً، اليورو (240) جنيه، الجنيه الإسترليني (270) جنيه، الدينار الكويتي (520) جنيه، الجنيه المصري (12.90) جنيه، الريال العماني (435) جنيه، الدينار البحريني (374) جنيه، الدينار الليبي (66) جنيه، الريال القطري (55) جنيه. المادة السابقة فدوى عبد الرحمن تؤكد استئناف الدراسة التدريجية في جامعة الخرطوم المقالة القادمة محفظة السلع: تأمين وقود سبتمبر وتوفير (85) مليون دولار

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