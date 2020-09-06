فدوى عبد الرحمن تؤكد استئناف الدراسة التدريجية في جامعة الخرطوم

الخليج 365:
أكدت مدير جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن علي طه، أن استئناف الدراسة التدريجية المعلن حسب المصفوفة بالجامعة اليوم الأحد (السادس من سبتمبر 2020م).
ونفت فدوى في تعميم صحفي “السبت”، ما أشيع بأن الدراسة ستتعطل بسبب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، ووجهت العمداء والعميدات والأسرة الجامعية بأن الدراسة ستكون في الموعد المحدد.
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