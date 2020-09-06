بالفيديو مشهد صادم .. لحظة انهيار منزل أمام ساكنيه بفعل الفيضان

وثق مقطع فيديو مشهد صادم من كارثة الفيضانات التي يشهدها السودان، لحظة انهيار منزل أمام ساكنيه بإحدى المناطق المنكوبة جراء الفيضان. Advertisements وأظهر المقطع لحظة انهيار منزل لأسرة سودانية بسيطة قابلت الحادثة الصادمة بحسب صحيفة السوداني، بالحمد والدعاء وذكر الله. وتسببت الفيضانات في تشريد آلاف الأسر بمختلف مدن وقرى السودان الذين فقدوا منازلهم كلياُ وأصبحوا بلا مأوى في العراء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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