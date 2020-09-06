أعلن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان ومستشار رئيس جمهورية جنوب للسودان للشؤون الأمنية، توت قلواك أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون في الثاني من اكتوبر القادم بالعاصمة جوبا. Advertisements جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم بحسب (سونا)، بفندق بالم افريكا في العاصمة جوبا، وأضاف توت أن عمل لجان المصفوفة سيتم الانتهاء منه اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التوقيع النهائي على اتفاق السلام في 2 أكتوبر المقبل بـ”جوبا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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