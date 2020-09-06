ضبط (200) جوال “مكرونة” مهربة

أفلحت الإدارة العامة لمكافحة التهريب شعبة العمليات أم درمان، في ضبط عربة دفار تحمل على متنها (200) جوال مكرونة مهربة زنة خمسة كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين بحسب صحيفة السوداني الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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