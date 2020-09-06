المهدي: قوش كان لديه أجندة ضد “البشير” وأبلغني بتغيير النظام

وقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إنهم تفاجأوا في اجتماع اللجنة الأمنية برفض مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش لفض الاعتصام بالقوة، وأضاف: قوش من فترة طويلة كان لديه أجندة ضد البشير، وتابع: قوش عندما تسلم المستشارية الأمنية طلب ناسنا ورفضنا.

وبحسب صحيفة الدار، كشف المهدي في (منتدى صحيفة الإنتباهة) أمس السبت، أن قوش ابلغه بتغيير النظام وتم القبض عليه، وقال: تلقيت مكالمة قبل خطاب البشير للحضور ورفضت لأن البشير غير مأمون، وأكد أن قوش لعب دوراً في عدم فض الاعتصام بالقوة، كما لعب دوراً في اللجنة الأمنية، وقال إن قوش في يده مآخذ كثيرة لكن في الوقت المناسب أكد عدم فض الاعتصام، وأنه كان باستمرار يرغب في تغيير النظام لأنه افتكر أنه الوريث.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)