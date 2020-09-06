شرعت المحكمة الخاصة بقضايا وشؤون الطفل بأم درمان، برئاسة القاضي إبراهيم حسن الطاهر، في محاكمة شاب اتهم بإغتصاب أخته من جهة “الأم” تحت تهديد السلاح “سكين”، وذلك بأحد ضواحي أم درمان.
ووفقاً لإفادة المجني عليها ذات (12) عاماً وهي طالبة بمرحلة الأساس بأن أخاها من (أمها) قد قام باغتصابها أكثر من مرة تحت تهديد السلاح بمنزلهم في غياب الأهل.
وفي المرة الأخيرة قامت المجني عليها بإخطار والدتها، وفوراً قام شقيقها الأكبر بالإجراءات القانونية وبموجب أورنيك (8) تم إجراء الفحص الذي أكد الواقعة، وعلى ضوئها تم القبض على المتهم وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دون في مواجهته بلاغاً بتهمة الاغتصاب وزنا المحارم.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة شاب متورط بإغتصاب أخته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.