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بدء محاكمة شاب متورط بإغتصاب أخته

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شرعت المحكمة الخاصة بقضايا وشؤون الطفل بأم درمان، برئاسة القاضي إبراهيم حسن الطاهر، في محاكمة شاب اتهم بإغتصاب أخته من جهة “الأم” تحت تهديد السلاح “سكين”، وذلك بأحد ضواحي أم درمان.

 

ووفقاً لإفادة المجني عليها ذات (12) عاماً وهي طالبة بمرحلة الأساس بأن أخاها من (أمها) قد قام باغتصابها أكثر من مرة تحت تهديد السلاح بمنزلهم في غياب الأهل.

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وفي المرة الأخيرة قامت المجني عليها بإخطار والدتها، وفوراً قام شقيقها الأكبر بالإجراءات القانونية وبموجب أورنيك (8) تم إجراء الفحص الذي أكد الواقعة، وعلى ضوئها تم القبض على المتهم وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دون في مواجهته بلاغاً بتهمة الاغتصاب وزنا المحارم.

 

 

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