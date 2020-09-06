الإشادات تنهال على مذيعة قناة الخرطوم روعة الصادق

حظيت مذيعة قناة الخرطوم روعة الصادق بإشادات عديدة خلال الفترة الماضية، واثنى مشاهدو القناة على إطلالتها مؤكدين أنها امتداد حقيقي لجيل المذيعات المميزات. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، أن روعة تعمل بقناة الخرطوم منذ سنوات واكتسبت خبرة كبيرة في إدارة الحوارات والبرامج. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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