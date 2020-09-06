فتاة تمتهن النقاشة تشعل مواقع التواصل

أشعلت صور لفتاة وهي تقوم بممارسة مهنة النقاشة جدلاً واسعاً في الأسافير. Advertisements وظل البعض يتساءل عن هوية الفتاة بينما تبرع آخرون لها بوظائف أخرى مشيرين بحسب صحيفة السوداني، إلى أن مهنة النقاشة لا تشبه المرأة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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