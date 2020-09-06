شاهد.. مساعدات سعودية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

الأحد 6 سبتمبر 2020

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس , المواد الإيوائية التي تشتمل على الخيام والبطانيات والمفارش والحقائب الإيوائية للمتضررين من السيول في حي النيل بمنطقة أبوحجار التابعة لولاية سنار السودانية.



ويأتي وذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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يذكر أن المركز بادر بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة تزن 90 طنًا للمتضررين من السيول في جمهورية السودان الشقيقة تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1,800 بطانية و16 طنًا من السلال الغذائية و40 طنا من التمور، لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم ، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31,980 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.