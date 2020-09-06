ملفات خطيرة يا لجنة !!!.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*سعد الهلالاب بلجنة التطبيع التي سماها الاتحاد واعلنوا التفافهم حولها

*هدف بيني بتمريرة متقنة من الاتحاد حلت كثير من الإشكاليات واوضحت ان حواء الهلال ولود وان هذا الازرق الدفاق نهر ممتد جريانه فلا يركن لفرد ولا يرتهن لشخص

*لجنة التطبيع تقف في مواجهاتها الكثير من الملفات التي تركها المجلس السابق ولا شك من بينها التعاقدات الداخلية والخارجية وتسجيل نجوم الفريق الذيم انتهت تعاقداتهم بالإضافة للمشاكل المالية الكبيرة مع المدربين واللاعبين المحترفين التي خلفها المجلس السابق

*هذا المجلس التطبيعي وفقا لتلك المطلوبات وغيرها من تأهيل الملعب وملف العضوية لا شك انه فعلا يحتاج لوقفة ودعم كبير من كل الاهلة

*لذا سعدنا كثيرا والاخبار تظهر عن مباركة المجلس من اغلبية التنظيمات الهلالية وهذا انتصار كبير وعتبة اولي في طريق النجاح في الفترة المحدودة التي يقف هذا المجلس فيها علي إدارة الفريق

*لم يتملكنا شك ابدا وان الذين وقع عليهم الاختيار هم فعلا هلالاب خلص لذلك كانت اولي القرارات هو الاهتمام بالفريق واهم قطاعاته ودوائره

*التعاقد مع عبدالمهيمن كمدير كرة للفريق هذه ضربة معلم بالجد فالرجل مشهود له بالخبرة والكفاءة وفوق ذلك كله فهو شخصية مقبولة ليست محل خلاف بين الجماهير الهلالية وكل التنظيمات لذلك تعتبر خطوة جريئة من المجلس

*مع صدور القرار المفاجئ من بروف شداد وتوجيه لجنة المسابقات بشأن استئناف الدوري الممتاز تتعاظم المسؤولية بصورة كبيرة علي المجلس خاصة ان فريق الهلال هو الفريق الوحيد من بين الفرق لم يواصل إعداده كما هو حال الفرق الاخري

*فتح الباب مع جمال سالم والمطالبة بعودته للسودان مهمة كبيرة يجب ان يقوم بها المجلس بالإضافة لفتح باب التفاوض مرة اخري لإعادة قيد اطهر الطاهر كقائد للفريق الهلال في امس الحاجة لخدماته

*جمال سالم حارس كبير وخاصة ان الهلال يسعي للأميرة الافريقية لذا فتح الباب معه وخاصة بعد الاخبار التي بدأت تظهر بسعي الفرق الافريقية للتعاقد معه مستفيدا من ضعف بين في التعاقد السابق وجائحة كرونا بالإضافة لعدم استلام رواتبه في الشهور الماضية

*كل هذا يضع لجنة التطبيع امام تحدي خاص لتحقق ماقاله رئيسها السوباط انه اتي لإسعاد الجماهير الزرقاء وسعادة الجماهير الزرقاء تكون ببناء فريق ينافس بقوة لتحقيق احلام جماهيره ويظهر بمظهر يعيد هيبة الهلال الافريقية التي افتقدناها في السنوات الماضية بعد ان كان لقب الهلال عبر الاتحاد الافريقي ومواقعه بعملاق افريقيا صاحب المكان الثابت مع الاربعة الكبار

*فصل لاعب الهلال السابق محمد احمد بشير بشه حاجة الهلال لمهاجم قوي مهاب يتيح المساحة لبقية اللاعبين لتسجيل الاهداف ويتحكم في الكرة ببنية قوية وخاصة في المباريات الافريقية وهذا يجعلنا نقف مع الرأي السائد بترك وليد الشعلة المهاجم الاساسي في الهلال خاصة بعد العرض الجاد الذي وصل من فريق بلوزداد الجزائري

*اتمني ان تتاح الفرصة لوليد الشعلة للاحتراف الخارجي بنظام الإعارة لمدة سنة حتي يعود بعدها للهلال بضمان هذا التعاقد كما يمكن للجنة التطبيع الاستفادة من العائد بالتعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة يحتاج لها الهلال فعليا

*وجود عبدالمهيمن والقائمين علي قطاع الكرة في الفترة الحالية بعث روشتة اطمئنان لجماهير الهلال خاصة ان الفريق يحتاج فعلا للاعبين بمواصفات خاصة مع الاهتمام بالحاجة الفعلية للفريق وخاصة في خط الدفاع الذي تم تجاهله في الفترة السابقة

*عودة التونسي هراوي مدرب اللياقة وجمال سالم والمحترف ديدي تضع الهلال في الطريق السليم لاستئناف إعداده للدوري الممتاز الذي يتوقع انطلاقته في أي وقت وفقا لتوجيهات بروف شداد للجنة المسابقات بالاتحاد

*الزيارات التي قام بها المجلس تصب في الوحدة الهلالية وهذا امر مستحب وكبير وخيرا فعل بزيارة الكاردينال ومن ثم البعثات التي تصدرها قاقارين لتقديم واجب العزاء في لاعب الهلال وكابتنه سمير رحمة الله عليه

*نتمي ان تكون هنالك قرارات فعلية من المجلس بشأن الملفات العاجلة المتعلقة بتعاقدات اللاعبين والتجديد والمحافظة علي لاعبي الهلال الحاليين وهذا هو الامر المهم

*ارموا قدام لا خوف علي الهلال برجاله ومحبيه

كلمات حرة

*رصد لاعبي المريخ من لجنة التطبيع الهلالية حق طبيعي في ظل التنافس بين الناديين وعلي المريخاب تجهيز انفسهم لكل السيناريوهات فلا اتفاقيات جنتلمان بين الفريقين

*تصريحات الفاضل التوم بشأن قناة الهلال وسعية لإسترداد حقوق الهلال النادي المدرسة لا يمكن ان تكون بابا للنيل من الرجل

*زاناكو الزامبي ليس افضل من الهلال ليسعي للتعاقد مع جمال سالم وعلي لجنة التطبيع التواصل مع حارس الهلال ومطالبته بالعودة لعرين الازرق

*اهتمام الاتحاد والقائمين علي امر المنتخب والإعداد الجيد لنجوم المنتخب سهل كثيرا علي الاندية

*ما قدمه الاتحاد الافريقي بشأن منح الرخص للأندية وتلك المحاذير المشددة وخاصة المتعلقة بالمديونيات والبني التحتية تجعل لجنة التطبيع الهلالية تسارع الزمن لترميم الجوهرة لتكون فعلا ملعب بمواصفات خاصة

*كلمة حرة اخيرة ..حكم الهلال يحتاج لمواصفات معينة ! تري هل تتوفر فيك تلك المواصفات لتتقدم الصفوف ام ان الامر لا يعدو تلميع من بعض الاقلام والمكتوي اخيرا بالنار والمحروق بها هو شعب الهلال

*كلمة حرة اخيرة اخيرة …هذا هو الهلال يامريخاب برجاله بعزوته بجبروته بتاريخة وإرثه الممتد

*كلو في محلو!