ملفات خطيرة يا لجنة !!!.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*سعد الهلالاب بلجنة التطبيع التي سماها الاتحاد واعلنوا التفافهم حولها
*هدف بيني بتمريرة متقنة من الاتحاد حلت كثير من الإشكاليات واوضحت ان حواء الهلال ولود وان هذا الازرق الدفاق نهر ممتد جريانه فلا يركن لفرد ولا يرتهن لشخص
*لجنة التطبيع تقف في مواجهاتها الكثير من الملفات التي تركها المجلس السابق ولا شك من بينها التعاقدات الداخلية والخارجية وتسجيل نجوم الفريق الذيم انتهت تعاقداتهم بالإضافة للمشاكل المالية الكبيرة مع المدربين واللاعبين المحترفين التي خلفها المجلس السابق
*هذا المجلس التطبيعي وفقا لتلك المطلوبات وغيرها من تأهيل الملعب وملف العضوية لا شك انه فعلا يحتاج لوقفة ودعم كبير من كل الاهلة
*لذا سعدنا كثيرا والاخبار تظهر عن مباركة المجلس من اغلبية التنظيمات الهلالية وهذا انتصار كبير وعتبة اولي في طريق النجاح في الفترة المحدودة التي يقف هذا المجلس فيها علي إدارة الفريق
*لم يتملكنا شك ابدا وان الذين وقع عليهم الاختيار هم فعلا هلالاب خلص لذلك كانت اولي القرارات هو الاهتمام بالفريق واهم قطاعاته ودوائره
*التعاقد مع عبدالمهيمن كمدير كرة للفريق هذه ضربة معلم بالجد فالرجل مشهود له بالخبرة والكفاءة وفوق ذلك كله فهو شخصية مقبولة ليست محل خلاف بين الجماهير الهلالية وكل التنظيمات لذلك تعتبر خطوة جريئة من المجلس
*مع صدور القرار المفاجئ من بروف شداد وتوجيه لجنة المسابقات بشأن استئناف الدوري الممتاز تتعاظم المسؤولية بصورة كبيرة علي المجلس خاصة ان فريق الهلال هو الفريق الوحيد من بين الفرق لم يواصل إعداده كما هو حال الفرق الاخري
*فتح الباب مع جمال سالم والمطالبة بعودته للسودان مهمة كبيرة يجب ان يقوم بها المجلس بالإضافة لفتح باب التفاوض مرة اخري لإعادة قيد اطهر الطاهر كقائد للفريق الهلال في امس الحاجة لخدماته
*جمال سالم حارس كبير وخاصة ان الهلال يسعي للأميرة الافريقية لذا فتح الباب معه وخاصة بعد الاخبار التي بدأت تظهر بسعي الفرق الافريقية للتعاقد معه مستفيدا من ضعف بين في التعاقد السابق وجائحة كرونا بالإضافة لعدم استلام رواتبه في الشهور الماضية
*كل هذا يضع لجنة التطبيع امام تحدي خاص لتحقق ماقاله رئيسها السوباط انه اتي لإسعاد الجماهير الزرقاء وسعادة الجماهير الزرقاء تكون ببناء فريق ينافس بقوة لتحقيق احلام جماهيره ويظهر بمظهر يعيد هيبة الهلال الافريقية التي افتقدناها في السنوات الماضية بعد ان كان لقب الهلال عبر الاتحاد الافريقي ومواقعه بعملاق افريقيا صاحب المكان الثابت مع الاربعة الكبار
*فصل لاعب الهلال السابق محمد احمد بشير بشه حاجة الهلال لمهاجم قوي مهاب يتيح المساحة لبقية اللاعبين لتسجيل الاهداف ويتحكم في الكرة ببنية قوية وخاصة في المباريات الافريقية وهذا يجعلنا نقف مع الرأي السائد بترك وليد الشعلة المهاجم الاساسي في الهلال خاصة بعد العرض الجاد الذي وصل من فريق بلوزداد الجزائري
*اتمني ان تتاح الفرصة لوليد الشعلة للاحتراف الخارجي بنظام الإعارة لمدة سنة حتي يعود بعدها للهلال بضمان هذا التعاقد كما يمكن للجنة التطبيع الاستفادة من العائد بالتعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة يحتاج لها الهلال فعليا
*وجود عبدالمهيمن والقائمين علي قطاع الكرة في الفترة الحالية بعث روشتة اطمئنان لجماهير الهلال خاصة ان الفريق يحتاج فعلا للاعبين بمواصفات خاصة مع الاهتمام بالحاجة الفعلية للفريق وخاصة في خط الدفاع الذي تم تجاهله في الفترة السابقة
*عودة التونسي هراوي مدرب اللياقة وجمال سالم والمحترف ديدي تضع الهلال في الطريق السليم لاستئناف إعداده للدوري الممتاز الذي يتوقع انطلاقته في أي وقت وفقا لتوجيهات بروف شداد للجنة المسابقات بالاتحاد
*الزيارات التي قام بها المجلس تصب في الوحدة الهلالية وهذا امر مستحب وكبير وخيرا فعل بزيارة الكاردينال ومن ثم البعثات التي تصدرها قاقارين لتقديم واجب العزاء في لاعب الهلال وكابتنه سمير رحمة الله عليه
*نتمي ان تكون هنالك قرارات فعلية من المجلس بشأن الملفات العاجلة المتعلقة بتعاقدات اللاعبين والتجديد والمحافظة علي لاعبي الهلال الحاليين وهذا هو الامر المهم
*ارموا قدام لا خوف علي الهلال برجاله ومحبيه
كلمات حرة
*رصد لاعبي المريخ من لجنة التطبيع الهلالية حق طبيعي في ظل التنافس بين الناديين وعلي المريخاب تجهيز انفسهم لكل السيناريوهات فلا اتفاقيات جنتلمان بين الفريقين
*تصريحات الفاضل التوم بشأن قناة الهلال وسعية لإسترداد حقوق الهلال النادي المدرسة لا يمكن ان تكون بابا للنيل من الرجل
*زاناكو الزامبي ليس افضل من الهلال ليسعي للتعاقد مع جمال سالم وعلي لجنة التطبيع التواصل مع حارس الهلال ومطالبته بالعودة لعرين الازرق
*اهتمام الاتحاد والقائمين علي امر المنتخب والإعداد الجيد لنجوم المنتخب سهل كثيرا علي الاندية
*ما قدمه الاتحاد الافريقي بشأن منح الرخص للأندية وتلك المحاذير المشددة وخاصة المتعلقة بالمديونيات والبني التحتية تجعل لجنة التطبيع الهلالية تسارع الزمن لترميم الجوهرة لتكون فعلا ملعب بمواصفات خاصة
*كلمة حرة اخيرة ..حكم الهلال يحتاج لمواصفات معينة ! تري هل تتوفر فيك تلك المواصفات لتتقدم الصفوف ام ان الامر لا يعدو تلميع من بعض الاقلام والمكتوي اخيرا بالنار والمحروق بها هو شعب الهلال
*كلمة حرة اخيرة اخيرة …هذا هو الهلال يامريخاب برجاله بعزوته بجبروته بتاريخة وإرثه الممتد
*كلو في محلو!
كانت هذه تفاصيل خبر ملفات خطيرة يا لجنة !!!.. بقلم عبدالعزيز المازري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.