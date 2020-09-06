إنفجار ضخم في مكب نفايات ابو وليدات بمدينة الفتح…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف أحد المصابين تفاصيل اصابة 25 عاملاً في انفجار مكب النفايات بأبو وليدات بمدينة الفتح بمحلية كرري ، في وقت اصدر فيه والي الخرطوم أيمن خالد نمر قرارا بتكوين لجنة تحقيق حول الحريق الجزئي برئاسة مدير عام وزارة الصحة وآخرين.

وقال العامل المصاب: كنا مجموعة كبيرة من الشباب نعمل في مكب النفايات بكرري في تفريغ النفايات ونقوم بنكشها والبحث فيها عن قوارير البلاستيك للاستفادة منها لبيعها لتجار الخرد ، وأردف ويوم الحادثة دخلت المكب خمسة شاحنات كبيرة ملئية بجوالات دقيق ، وبعدها جاء الينا المشرف وطلب منا 40 عامل لتفريغ هذه الشحنات بعد أن أكد لنا أن الشاحنات ملئية بدقيق فاسد ومنتهي الصلاحية وبدأنا العمل وكنا حوالي 25 عاملا وحفرنا حفرة كبيرة وتم تفريغ الشاحنة الأولى وكان فيها ٤٥٠ جوال زنة ٥٠ كيلو ، ومن ثم أفرغنا ٤ شاحنات كانت كل واحدة فيها ٧٠٠ جوال وطلب منا مالك المكب حرق الجوالات الفارغة، الا أن الهواء رمى احد الجوالات في محتوى الشحنة مما أدى الى وقوع الانفجار وتسبب ذلك في حرق العاملين الذين كانوا بالقرب من موقع الحريق ، واشتكى من استغلال العمال من قبل ادارة المكب وعدم توفير أي حماية أو تدابير صحية لهم.

ونوه الى أن المكب ربما تدخله نفايات كيمائية مما يتسبب في أضرار بالغة للعمال.

وأوضح تعميم أصدرته الولاية أن مهام اللجنة تتمثل في التحقيق في ملابسات وأحداث الحريق الجزئي الذي نشب عند إبادة كميات من الدقيق الفاسد بمكب ابو وليدات ، وحصر الاضرار التي نتجت وأعداد المصابين والوقوف على حالتهم الصحية ، الى جانب تحديد اوجه القصور ومدى تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة في المكب ، على ان ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال فترة اقصاها (٧٢) ساعة من تاريخ تكوينها.

ووجه والي الخرطوم مدير عام وزارة الصحة بالولاية بعلاج المصابين جراء الانفجار الذي نشب بالمكب.