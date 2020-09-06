العلمانية الليبرالية تعني الإلحاد.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هل يفهم الذين يؤيدون فصل الدين عن الدولة. ماهي العالمانية؟ وما هو الفرق بين الشورى والديمقراطية؟

إن الله تعالى قد فرض علينا تطبيق الشريعة وحرم علينا تطبيق العالمانية الليبرااية وقوانيها الوضعية وفرض علينا الشورى وحرم علينا أن نتبع سنن اليهود والنصارى في كل ما هو طالح ولم يمنعنا جل وعلا من أن نأخذ من غيرنا كل مافيه فائدتنا في أي شيئ لا يتعارض مع نصوص شرعنا؟ فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها.

إذن الأمر مقصور على أخذ الحكمة وتعريف الحكمة هي كل أمر حكيم.

تعريف الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب (بما يشرعه البرلمان برأي أغلبية الشعب) والشورى هي حكم الشعب للشعب (بما أنزل الله) الله تعالى العدل الذي لا يغلب مصلحة حزب على حزب ولا فرد على فرد.

بلا نقاش طويل مع الذين ينادون بتطبيق العالمانية، أرجو في البدء أن أشير على من أراد أن يناقش موضوع العالمانية أن يطلع على ملخصات الكتب الآتية: الطرق الحكمية لإبن القيم أو الأحكام السلطانية للماوردي أو رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب أو غيره ذلك من كتب السياسة الشرعية، ثم بعد ذلك يطبق الأمر على السودان ويجيب على هذه الأسئلة:

1- هل يجوز لأي حاكم يحكم السودان بانقلاب أو منتخب أن يترك الشورى، شورى أهل الحل والعقد؟.

2- هل بجوز له (الحاكم) أن يغير القوانين الشرعية بقوانين وضعية؟ (أقصد من قوانين الأحوال الشخصية إلى قوانين التعاملات المالية بمنع الربا إلى قوانين حدود الزنا وشرب الخمر والسرقة الخ)؟

3- هل من حق غير المسلم أن يشرب الخمر ويمشي في الشارع يزعج ويضرب المارة وربما يقتلهم؟

4- هل من حق أي امرأة أن تمشي في الشارع أو تأتي إلى مكان العمل معطرة وشبه عارية ومتبرجة ثم يحاكم من يتحدث معها بتهمة التحرش؟ (أنظر إلى الأزياء التي صارت ترتديها بعض النساء من العاملات في وظائف بالدولة.

6- سؤال أخير ما هو دور المحتسب في نظام الحكم في الدولة الإسلامية وهو نظام لضبط النظام العام والمظهر العام؟.

ملحوظة: لتركيا وتونس والمغرب ظروف تختلف عن السودان وأيضا للسعودية التي رأى حكامها الآن تخفيف سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأسباب تتعلق بدولتهم.

مع احترامنا لأردوغان والغنوشي والقرضاوي والسديس وغيرهم فهم مجتهدون وفقاً لظروف بلادهم هناك قواعد فقهية لابد من إتقانها للحكم على الأشياء منها مثلاً:

– الأصل في العبادات المنع إلا بنص، والأصل في العادات الإباحة إلا بنص.

– ما لا ينفذ كله لا يترك جله.

– تغيير المنكر واجب لكن يترك إذا ترتب على تغييره منكر أشد منه.

– لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في تطبيق العقوبة.

– ادرأوا الحدود بالشبهات.

وغير ذلك من القواعد الفقهية التي لابد أن يتقنها من أراد أن يصدر الأحكام الشرعية أو يقارن بين تطبيق الأحكام في الدول المختلفة.