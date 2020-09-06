بعد زيارة بومبيو للخرطوم .. بضاعة أمريكية مضروبة في سوق كاسد.. بقلم صلاح ادريس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رجع وزير الخارجية الامريكى من رحلته للخرطوم بخفى حنين. البضاعة التى حاول ان يبيعها فى السوق السودانى لم تجد رواجا جيدا.

وكان رد حمدوك للسيد مايك بامبيو بشأن التطبيع مع اسرائيل قبل حوالى الاسبوعين ليس دبلوماسيا فحسب ولكنه مفاجئا

وحاسما من دولة مهيضة الجناح وتعتمد فى قرارتها على مؤسسات مدنية لازالت رخوة او ربما غير موجودة فى الاساس. اعتقد ان هذه واحدة من نقاط الدبلوماسية الثنائية التى تحسب لحمدوك. ليس دفاعا عن الرجل ولكنه يعالج ملفات شائكة ومتداخلة ودولة كل فرد فيها عالم فى مجاله وغير مجاله. دولة تأتيها المصائب من حيث تدرى ولا تدرى. دولة ابناءها يفرضون عليها شروط تملى عليهم من الخارج ” اتدرون ماذا قالت المعارضة التركية عندما قال لهم المرشح الرئاسى الامريكى انه سوف يتدخل فى تركيا اذا فاز فى الانتخابات “. دولة ابناءها يخربون اقتصادها يوميا بعد ان فقدوا السلطة التى كانت فى ايديهم لثلاثة عقود. هذا هو السودان الذى نحلم بتحقيق شعارات الثورة الثلاثة سلام حرية عدالة.

. نرجع الى الوراء قليلا لنسأل ما هو رد السيد حمدوك. حمدوك قال للسيد بامبيو ان حكومته انتقالية ولا تملك البت فى هذا القرار فى الوقت الحالى. لا اعتقد ان بامبيو كان مستعدا لهذه الاجابة ولكنه ” بلعها” على مضض. ولكن الوزير الامريكى ” الرجل كان مدير السى اي ايه قبل ان يصبح وزيرا للخارجية” وقتها تنحنح بعض الشئ واخرج البطاقة الثانية. البطاقة الاولى هى ” الحمراء” لاخراج اللاعب السودانى من السياسة الشرق اوسطية الى حين. اماة البطاقة الثانية هى العقوبات حيث ساوم الفريق السودانى بمبلغ 300 مليون دولار . وكان واضحا من العرض الامريكى انه من عينة ” رمتنى بدائها وانسلت”. اذا اردنا ان نتحدث بلهجة اكاديمية يمكن ان نقول ان الهدف من الزيارة هو اعادة المياه الى مجاريها بزيارة مسئول امريكى رفيع للسودان فى هذه المرحلة الحساسة فى تاريخ العلاقات السودانية الامريكية. هناك اجماع فى الدوائر الاستراتيجية فى البلاد

ان السودان يعد اهم دولة للولايات المتحدة فى منطقة شرق افريقيا. ترغب امريكا فى عودة السودان ليلعب دورا سياسيا واقتصاديا وحتى ثقافيا فى المنطقة ” رغم ان هذا الدور سوف يكون وفق الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة. هذا الدور تحجم كثيرا منذ ان وضع السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب فى العام 1993. ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع السودان ان يلعب دورا محوريا فى المنطقة. بالرغم من انه ساعد فى لعب ادوار اخرى اقل اهمية ولكن اكثرها تاثيرا وخاصة بعد ان تحولت السفارة الامريكية لموقعها الحالى فى منطقة سوبا جنوب الخرطوم.

يتفق المحللين ان الهدف الرئيس من الجولة الاميريكية وخاصة للسودان كان التطبيع. يجب ان لا ننسى ان

الاجتماعات السرية بين الطرفين لم تتوقف. والسقف الامريكى لدخول السودان النادى عاليا؛ خاصة وان امريكا تمسك السودان من ” الايد البتوجع” وتريد ان يخضع السودان للرغبات الامريكية وخاصة تلك المتعلقة بالطفل المدلل. الذى يمر بافضل الفصول. سمعت اليوم ان اسرائيل تخطط لاخراج فلسطين من جامعة الدول العربية. بالنسبة لى ليس هناك فرق. الجامعة اصبحت لا حول لها ولا قوة اي فى حالة موت سريرى ومعظم الدول العربية تعانى من امراض مزمنة لا يوجد امل فى شفاء عاجل.

بعد ان طرح بامبيو كرت العقوبات وهو على علم ان السودان لن يستطيع دفع المبلغ. وامريكا تعلم ايضا ان هذا المبلغ ليس مسئولية الحكومة الحالية ولكن كانت امريكا تعاين فى ” الفيل وتطعن ضله”. وتعلم امريكا اكثر ان السودان ليست الدولة الوحيدة المسئولة عن التفجيرات فى سفارتى كينيا وتنزانيا فى عام 1998 او تفجير المدمرة كول فى اليمن فى العام 2000 ولكن ماذا نقول حكم القوى على الضعيف.

توالت المحاولات الامريكية للوصول الى المرمى السودانى. رغم ان الفريق السودانى يخرج من الادوار التمهيدية واخر لقب له فى سبعينات القرن الماضى. ؟؟؟!!!!

فقد تناقلت الاخبار ان الوسيط الامريكى عرض مؤخرا مبلغ 50 مليون للتطبيع. لاحظ ان هذا العرض لا علاقة له بمبلغ العقوبات. فهم الجانب السودانى اللعبة وطلب المليارات. اعتقد ان الجانب السودانى رغم ضعف موقفه فقد بدأ يتعامل مع الجانب الامريكى بشئ من الندية. واتوقع ان يلعب السفير السودانى الجديد الاستاذ نوالدين ساتى فى واشنطن دورا فاعلا فى المستقبل القريب. اعتقد ان السودان فهم بعض الشئ تقاطعات اللعبة السياسية القذرة التى يجيدها الامريكان بحكم التاريخ الطويل فى التعامل مع الانظمة سواء كانت ديكتاتورية او ديموقراطية. السلطة الانتقالية برئاسة حمدوك فى حاجة الى حل سريع للمشكلة الاقتصادية المتفاقمة فى الخرطوم واضف اليها مؤخرا كارثة السيول والفيضانات لكى تخرج لبر الامان. الاسعار تتصاعد بصورة خرافية بفعل الزواحف والضغوط الخارجية التى لا تريد للتجربة المدنية النجاح بكل المقاييس. لذلك فان رفع السودان من القائمة وتدفق الاستثمارات الدولية يساهم فى حل الضائقة الاقتصادية وتثبيت اركان الدولة. امريكا تريد ان تعطى السودان هذه البطاقة ولكن بثمن باهظ لا اعتقد ان السودان مستعدله فى الوقت الحالى. ولكنه مطروح وخاصة فى دوائر المجلس السيادى الذى يعانى من صراعاته الداخلية الجمة. وهذا لا يعنى انه ليس هناك صراعات فى الجانب المدنى ولكن الجيش يواجه تحديات كثيرة لا تبدأ بحل الشركات الامنية ولا تنتهى بدمج قوات الحركات الثورية فى المؤسسة العسكرية. التى ترى ان الانقلاب واحد من خيارتها ولكن تخاف من الشارع الذى يقف على اهبة الاستعداد. هذه هى الاخبار السيئة الاخيار الطيبة تقول ان ترمب اذا قدر له الفوز ربما يصدر قرارا مفاجئا برفع السودان من القائمة بدون قيد او شرط. وهذا النوع من القرارات ليس بعيدا عن رئيس مزاجى مثل دونالد ترمب. بين هذه وتلك دعنا ننتظر لنرى ماذا يحدث والانتخابات الامريكية التى اصبحت على قاب قوسين او ادنى. اما السودان فهناك اخبار طيبة ايضا الحركات المسلحة وضعت اسلحتها ووافقت على مشروع السلام السودانى – السودانى رغم اصرار البعض على فصل الدين عن الدولة قبل الجلوس فى مائدة التفاوض. على هذه الخلفية التى تحدثت عنها لا اعتقد ان امريكا تستطيع ان تسوق بضاعتها “المضروبة” فى السوق السودانى” الكاسد”.