الفاضل التوم لم يات شئيا فريا ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

سنراجع العقود التي ابرمها المجلس السابق ، جملة لم تتعد كلمتها ست كلمات جعلتهم (يسصرخون) ، جعلوا من الحبيب الفاضل التوم تختة يصوبون عليها اسلحتهم بغرض الارهاب ، وما ادروا ان الرجل (عينو) مليانة ولا تخيفه مثل تلك التهديدات .

اشار خطاب لجنة التطبيع الذي اصدره الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي بموجبه تم تكوين لجنة التطبيع برئاسة السوباط ان تنحصر مهمة اللجنة في ادارة شئون الهلال الادارية و(المالية) واعتقد ان تلك العقود التي ينوي الاخ الفاضل التوم مراجعتها بل عزم على ذلك، تندرج تحت بنود الشئون المالية التي جاءت في خطاب التعين ، وبالتالي من حق لجنة التطبيع ان يراجع كافة العقود طالما انها تعد مصدرا ماليا يعين تلك اللجنة في ادارة شئونها المالية .

اعترف الخديوي على الملأ بانه قام بانشاء دكاكين داخل حرم نادي الهلال ، كما اعترف بدكاكين اخرى في الجهة الشمالية ، اضافة للعقود المبرمة مع مؤجري الدكاكين القديمة ، اضافة لعقد قناة الهلال ، تلك العقود ترغب لجنة التطبيع في مراجعتها ، واعتقد انه حق اصيل ورد في خطاب التعين وبالتالي في الهجوم الضاري الذي قوبلت به تصريحات الاخ الفاضل التوم تنم عن خوف وهلع مما قد يحدث ، لكن الرجل اي الفاضل التوم ان قال سأفعل سيفعل ، وسيقوم بمراجعة تلك العقود ويجعلهم يسصرخون اكثر مما هم فيه الان .

ولا ادرى لما الخوف والهلع من المراجعة ان كانت تلك العقود في السليم ، كل الذي سيفعله الاخ الفاضل التوم انابة عن لجنة التطبيع هو السعي للمحافظة على حقوق الهلال المالية من تلك العقود ، فان كانت تلك العقود سليمة ولا عبار عليها فحتما لن يقم باي اجراء يضر بالهلال او بالمستاجرين ، كل الذي سيفعله المحافظة على موارد الهلال المالية اي كانت قيمتها ، لانه في النهاية مؤتمن للمحافظة على حقوق الهلال المالية .

اما بالنسبة لقناة الهلال فاعتقد ان الهلع والخوف هما المسيطران على فلول الاعلام الخديوي ، لان تلك القسمة التي ارتضى بها المجلس السابق الحقت الضرر بالهلال ، اذ لم يستفد الهلال من تلك القناة اي فائدة مالية بل تضررت منها خزينة الهلال ودونكم مبلغ الـ(298) مليون جنيه التي دفعها الهلال نظير نقل القناة للفعاليات التي اقامها الخديوي ودعى لها الرئيس المخلوع وتراقصا معا بمناسبة افتتاح ملعب الهلال ، اضافة لمليار جنيه اخرى فرضها الاتحاد السوداني لكرة القدم كعقوبة على القناة لانتهاكها حقوق بث مباريات الدوري الممتاز المملوك لقناة اخرى ، تلك الاضرار التي تعرض لها الهلال من تلك القناة ، اضرار مالية بالغة ، ثم احتكرت القناة حقوق بث مباريات الفريق في المراحل الاولى لدوري الابطال ، وكان من الممكن ان يقوم الهلال بتسويق تلك المباريات ، لبقية القنوات ويجني منها امولا طائلة لكن اي مجلس الخديوي فضل ان تحتكر البث قناة الهلال وحدها دون مقابل مالي .

اما دفاع تلك الفلول عن القناة كونها تقوم بنقل تدريبات الفريق فماهي الفائدة التي يجنيها الهلال او المشجع من ان تقوم القناة بنقل تدريب الفريق على الهواء مباشرة ، لا فائدة مرجوة بل مزيدا من الصرف المالي اضر بالهلال .

الحقيقة الوحيدة التي يمكننا ان نعترف بها ان تلك القناة كانت ناجحة بدرجة الامتياز في نقل كل الزيارات الانسانية التي قام بها الرجل للتبرع للاخرين بالمال ، كما انها اجادت وابدعت في التغني للرجل شعرا ونثرا ، وبات من المستحيل ان يمر يوم دون ان نشاهد ونسمع اكثر من اغنية تمجد الخديوي .

مراجعة العقد المبرم بين شركات الرئيس السابق والهلال بخصوص القناة ضرورة كبرى اذ لا يمكن ان يقوم الرجل بتسويق اسمه عبر (الهلال) ممثلا في القناة التي تحمل اسم الهلال ولافائدة يجنيها الهلال ، فان كان الرجل يعتقد انه صرف على القناة اكثر من (3) مليون دولار فان اسم (الهلال) لا يمكن ان تحصيه الاموال عددا ، والسؤال كيف جاز للاخوة في المجلس السابق والذي سبقه ان يبرموا مثل هذا الاتفاق (70%) لشركات الخديوي ، مقابل (30%) فقط للهلال من الارباح وليس الاصول ؟؟؟؟

بربكم ماذا نقول عن هولاء ، وهل مثل هذه العقود لا تتطلب التدخل بالمراجعة لتصحيح الاوضاع ؟ ان كنتم اهلة كان عليكم في المقام الاول ان تنتقدوا مثل هذه العقود التي لم تنصف الهلال بل انصفت الرجل ومنحته ما لا يستحقه .

اخيرا اخيرا ..!

فلول الاعلام الخديوي لم يتحدثون عن ايجار دكاكين الهلال ، ولم يتحدثوا عن عقودات الدكاكين التي ابرمت في خواتيم عمر المجلس ، بل تحدثوا عن عقد قناة الهلال ، مع ان الفاضل التوم لم يحدد عقد دون الاخر انما تحدث عن ضرورة مراجعة كافة العقود المبرمة ، لكنهم تركوا كل شئ وتحدثوا عن عقد قناة الهلال وحدها ليبقى السؤال لماذا عقد قناة الهلال الذي تحدثوا عنه دون بقية العقود ؟؟؟

اخيرا جدا ..!

ان كان الخديوي قد صرف مالا في القناة واستورد اجهزة البث ، وقام بتاجير المبنى وظل يدفع باستمرار للقمر الفضائي فهذا امر استفاد منه هو شخصيا ولم يستفد منه الهلال شئيا ، عليه ان ياخذ اجهزته ويترك لنا اسم الهلال لنرى بعدها من هو الخاسر الاكبر ؟؟

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء