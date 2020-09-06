نصيحة للأعضاء الستة.. بقلم إسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️في الوقت الذي أصدر فيه مجلس المريخ قراراً بانعقاد جمعية عمومية يوم 3 أكتوبر القادم، لاختيار اللجان العدلية؛ أكّد مساعد رئيس الاتحاد العام للشؤون المالية الأخ نصر الدين حميدتي في تصريحات قوية؛ أن الجمعية العمومية التي أجازت النظام الأساسي للمريخ؛ باطلة…

▪️ونوّه إلى أن مجلس الاتحاد العام، كان قد خاطب مجلس المريخ بذلك، ووجهه بعقد جمعية عمومية جديدة لإجازة النظام الأساسي..

▪️وبذا……. أكد للمشككين، أن الاتحاد أبطل بالفعل جمعية المريخ الأخيرة.. وأنه لم يعتمد النظام الأساسي 2019م لنادي المريخ، وبالتالي… أي قرار يصدره مجلس المريخ بناءً على هذا النظام، لن يكون قانونياً..

▪️لذا……………. نصيحتي المخلصة لمجلس المريخ؛ أن يلغي قراره الخاص بعقد جمعية عمومية في أكتوبر القادم بدون أي مكابرة… ويصدر قراراً جديداً بعقد جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي الجديد…..

▪️وقبله……… يفتح باب العضوية أمام الصفوة الأخيار..

▪️وإلى ذلك كله…… ليت الاتحاد العام يجدد مخاطبته لمجلس المريخ، بقرار واضح وضوح الشمس، يؤكد فيه إبطال جمعيته العمومية الأخيرة، ويطلب تحديد موعد لعقد جمعية جديدة تجيز النظام الأساسي.. خاصة، وأن مجلس المريخ ماطل في التجاوب مع الطلب السابق، بحجة أنه لم يكن واضحاً، وأن الاتحاد لم يذكر فيه المواد التي استند عليها قراره!!

▪️في إتجاه آخر.. يا ريت يا ريت اللجنة القانونية الخاصة بلجنة سحب الثقة، تخاطب الاتحاد العام ليدرج ضمن أجندة الجمعية القادمة؛ بنداً خاصاً بسحب الثقة، مستندة في ذلك على المذكرة التي رفعها له عدد من أعضاء النادي المستوفين للشروط..

▪️نعلم جيداً أن بعض أعضاء مجلس المريخ زعموا أن الاتحاد العام ليس من حقه أن يبطل قراراً للجمعية العمومية.. وأنه إذا أصر على المضي قدماً في قراره بعدم إجازة النظام الأساسي، سيرفعون الأمر إلى الفيفا…

▪️صحوا النوم يا مساكين….. فترة القيد الزمني للطعن في قرار الاتحاد العام لدى الفيفا، عدّت بفترة طويلة تجاوزت الستة أشهر، بينما هي محددة بأسبوعين..

▪️بالمناسبة… إذا افترضنا جدلاً أن الفيفا أو “كاس” قبلت طعنهم، فهل الاتحاد العام أبطل قرارات الجمعية العمومية، أم أبطل الجمعية نفسها، بعد أن ثبتت للجنته القانونية الكثير من التجاوزات..؟؟!!

▪️إذا قبلته – أي الفيفا – فبالتأكيد ستستوضح الاتحاد السوداني.. وحينها يجد نفسه مرغماً على كشف التجاوزات التي لن تكون في مصلحة مجلس المريخ على الإطلاق… واللبيب بالإشارة يفهم إخوتي في مجلس المريخ.. تحديداً الدكتور مدثر خيري..

▪️عموماً.. نصيحتي للأعضاء الستة الذين تحرروا من سيطرة سوداكال، أن يكملوا ثورتهم وانتفاضتهم الأخيرة بالتجاوب مع قرار الاتحاد العام، ويحددوا موعداً لجمعية عمومية يكون بندها الأول إجازة النظام الأساسي.. والبند الثاني طرح مذكرة سحب الثقة ليقرر الأعضاء بشأنها..

▪️لو فعلوا ذلك فإن التاريخ سيسجله لهم بمداد من ذهب.. ويدخلوا قلوب الصفوة من أوسع أبوابها..

▪️أما إذا ركبوا رأسهم، وواصلوا مكابرتهم، وأصروا على تجاهل طلب الاتحاد.. وعلى تجاهل مذكرة سحب الثقة، فإن الاتحاد العام سيتخذ القرار المناسب…

▪️وإذا لم يتخذ الاتحاد القرار المناسب، فإن لجماهير المريخ كلمة قوية مزلزلة..

▪️يوم السبت القادم بإذن الله ستنتظم في وقفة احتجاجية سلمية أمام مكاتب الاتحاد..

▪️ الأعمى حا يجي شايل المكسر.. والشياب على رأس الشباب.. والعواتك في مقدمة الصفوف، إلى جانب قدامى الإداريين.. وقدامى اللاعبين… وكبار الإعلاميين..

▪️وبإذن الله إذا واصل الاتحاد فرجته على عنتريات وتحديات مجلس المريخ، تكون لهذه الوقفة أثرها الإيجابي في تحريكه لحسمها..

▪️وكفى.