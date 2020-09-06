شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر الاستاذ عبد الرحمن نور الدائم محمد توم والي ولاية النيل الأزرق فرارا بإعفاء الاستاذ عبدالباقي محمد بابكر مدير مؤسسة النيل الازرق للتمويل الاصغر من منصبه كما أصدر قرارا بتعيين الأستاذة نهلة محمد علي بدوي مديرا للمؤسسة..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مدير مؤسسة النيل الأزرق للتمويل الأصغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.