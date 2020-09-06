شايل (سبحتو) وعندو (علامة صلاة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* الحرامية في السودان (٣) أنواع.
* النوع الأول .. (حرامي تقليدي) ، بيشتغل في البيوت بعد الناس تنوم .
* ومن مواصفاتو (كراعو كبيرة وبيلبس فانلة سوداء وبيشتغل حفيان) .
* وده بسرق (ملايا) وما دونها .
* ويعتبر حرامي (خجول وخواف) .
* النوع الثاني .. (حرامي حديث) بيشتغل أثناء النهار وعلى عينك يا مواطن .
* ومن مواصفاتو (عندو كرش كبيرة ودقن ضلالية وقبل ثورة الإنقاذ ما كان عندو التكتح) .
* وده بيسرق (ولاية) وما فوقها .
* ويعتبر (حرامي عينو قوية ولا بخاف من الله ولا مننا) .
* بل هو بيسرقنا باسم الله واسم الدين.
* النوع التالت .. (حرامي اقوان) بيشتغل (٩٠) دقيقة وانت بتشوفو وبيشوفك ومع ذلك بيسرقك.
* ومن مواصفاتو (قصير القامة وبيلعب في الوسط وادروب) .
* واسمو عبد الرؤوف.
* ده الحرامي يا بلاش.
* والله كل ما أتذكر الهلال فيهو عبد الرؤوف بضحك براي.
* منتظرين متين الدوري يبدأ عشان نشوف (حرامي الهلال الفنان) .
* عبد الرؤوف بدون دقن وبدون فانلة سوداء سرق قلوبنا.
* حرامي جعلنا نشتهي الأمسيات.
* وبمناسبة الحرامي .
* هذه الأيام مصر كلها (واقفة برجل واحدة) بعد سرقة كأس الأمم الأفريقية من مقر الإتحاد المصري .
* ما لقوا الكأس وما عارفنوا طلع كيف وطلع بي وين ولشنو .
* وبجانب الكأس فقدوا مجموعة من الدروع والهدايا التذكارية والكؤوس الصغيرة .
* ودي طبعا فضيحة لا تعلو عليها إلا فضيحة نادي المريخ .
* المريخ في زمن جمال الوالي عندهم كأس شالوا من النادي وركبوهو الطيارة وباعوه في مصر .
* والله صحي .
* شالوا عديل ، شالوا بدون سرقة ودخلو في كرتونة وسفرهو وباعوه في مصر .
* هم قالوا (كأس دهب) .
* قالوا كده .
* والقول ما بالقروش.
* باعوا الكأس وفي زمن جمال الوالي (الكوز المدلل) .
* ودي طبعا فضيحة أكبر من فضيحة مصر التي (فقدت كأس الأمم الأفريقية) .
* فضيحة مصر اهون من فضيحة المريخ .
* على الأقل المصريين ما لقوا الكأس ، يعني اتسرق، لكن ناس المريخ باعوا الكأس وقبضوا القروش.
* ومؤكد الكأس ده ناس المريخ ما تعبوا فيهو كتير عشان كده باعوهو.
* اصلا الزول الحاجة وقت يكون ما تعبان فيها ما بتهمو كتير .
* ومعظم كاسات المريخ و(على قلتها) ما تعبوا فيها .
* جابوها بالتحكيم وقرارات المكاتب .
* اكيد زول بشيل كأس بقرار مكتبي أو بمساعدة الحكم ما بيكون عندو غيرة تجاه الكأس.
* المهم .
* ما علينا ب(البائع ولا المشتري) .
* شداد ألمح بعودة الدوري منتصف هذا الشهر .
* يعني بعد أسبوع.
* وصراحة ده الكنا خايفين منو .
* كتبناها وقلناها بدل المرة عشرة مرات .
* قلنا الهلال ما يوقف إعداده.
* قلنا الفريق يواصل حتى بعد قرار البوشي المقرون بقرار لجنة الطوارئ الصحية والذي تم بموجبه تعليق الدوري .
* كتبنا وقلنا الدوري (معلق) وليس (ملغي) .
* والفرق كبير بين الإلغاء والتعليق .
* التعليق ممكن يتفك في أي لحظة وبالتالي بالمنطق انت يفترض تكون جاهز مية ونور عشان لما يتفك التعليق تكون في الميدان قدام .
* قلنا الهلال سيعاني وسيكون الإعداد ناقصا .
* قلنا كده لكن ناس خالد النقر وخالد الذومة والفاتح النقر قالوا لا .
* فضوا المعسكر والآن سنعاني.
* أسبوع لا يكفى حتى على الإعداد النفسي ناهيك عن الإعداد البدني والفني .
* بعد هذا التوقف الطويل ، شهر لا يكفى لتجهيز الفريق .
* غايتو البركة في المنتخب الوطني .
* نستفيد من نجوم المنتخب ونبدأ الدوري وبعد داك الله كريم .
* غدا يبدأ إعداد الهلال ، ونأمل حقيقة أن ينخرط جميع اللاعبين وبسرعة .
* وبالذات انت يا نزار حامد .
* ما دايرين جرجرة.
* وياريت جمال سالم يعود خلال اليومين القادمين .
* ما تفرطوا في جمال سالم يا السوباط .
* جيبوهو وادوهو قروشو المتأخرة واتفاوضوا معاهو لمواسم قادمة .
* جمال ما كعب ، وبصراحة مع شداد ده من الصعب لو جمال فات نقدر نجيب حارس أجنبي.
* نثق في يونس الطيب لكن كمان يونس ما بنستر والله .
* عموما .. الله يوفق الهلال ويبعد عن لاعبينا الإصابات إن شاء الله .
* و..و..
* وأول مرة في حياتي أشوف لي حرامي شايل (سبحة) وعندو (علامة صلاة) .
كانت هذه تفاصيل خبر شايل (سبحتو) وعندو (علامة صلاة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.