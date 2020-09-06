شايل (سبحتو) وعندو (علامة صلاة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الحرامية في السودان (٣) أنواع.

* النوع الأول .. (حرامي تقليدي) ، بيشتغل في البيوت بعد الناس تنوم .

* ومن مواصفاتو (كراعو كبيرة وبيلبس فانلة سوداء وبيشتغل حفيان) .

* وده بسرق (ملايا) وما دونها .

* ويعتبر حرامي (خجول وخواف) .

* النوع الثاني .. (حرامي حديث) بيشتغل أثناء النهار وعلى عينك يا مواطن .

* ومن مواصفاتو (عندو كرش كبيرة ودقن ضلالية وقبل ثورة الإنقاذ ما كان عندو التكتح) .

* وده بيسرق (ولاية) وما فوقها .

* ويعتبر (حرامي عينو قوية ولا بخاف من الله ولا مننا) .

* بل هو بيسرقنا باسم الله واسم الدين.

* النوع التالت .. (حرامي اقوان) بيشتغل (٩٠) دقيقة وانت بتشوفو وبيشوفك ومع ذلك بيسرقك.

* ومن مواصفاتو (قصير القامة وبيلعب في الوسط وادروب) .

* واسمو عبد الرؤوف.

* ده الحرامي يا بلاش.

* والله كل ما أتذكر الهلال فيهو عبد الرؤوف بضحك براي.

* منتظرين متين الدوري يبدأ عشان نشوف (حرامي الهلال الفنان) .

* عبد الرؤوف بدون دقن وبدون فانلة سوداء سرق قلوبنا.

* حرامي جعلنا نشتهي الأمسيات.

* وبمناسبة الحرامي .

* هذه الأيام مصر كلها (واقفة برجل واحدة) بعد سرقة كأس الأمم الأفريقية من مقر الإتحاد المصري .

* ما لقوا الكأس وما عارفنوا طلع كيف وطلع بي وين ولشنو .

* وبجانب الكأس فقدوا مجموعة من الدروع والهدايا التذكارية والكؤوس الصغيرة .

* ودي طبعا فضيحة لا تعلو عليها إلا فضيحة نادي المريخ .

* المريخ في زمن جمال الوالي عندهم كأس شالوا من النادي وركبوهو الطيارة وباعوه في مصر .

* والله صحي .

* شالوا عديل ، شالوا بدون سرقة ودخلو في كرتونة وسفرهو وباعوه في مصر .

* هم قالوا (كأس دهب) .

* قالوا كده .

* والقول ما بالقروش.

* باعوا الكأس وفي زمن جمال الوالي (الكوز المدلل) .

* ودي طبعا فضيحة أكبر من فضيحة مصر التي (فقدت كأس الأمم الأفريقية) .

* فضيحة مصر اهون من فضيحة المريخ .

* على الأقل المصريين ما لقوا الكأس ، يعني اتسرق، لكن ناس المريخ باعوا الكأس وقبضوا القروش.

* ومؤكد الكأس ده ناس المريخ ما تعبوا فيهو كتير عشان كده باعوهو.

* اصلا الزول الحاجة وقت يكون ما تعبان فيها ما بتهمو كتير .

* ومعظم كاسات المريخ و(على قلتها) ما تعبوا فيها .

* جابوها بالتحكيم وقرارات المكاتب .

* اكيد زول بشيل كأس بقرار مكتبي أو بمساعدة الحكم ما بيكون عندو غيرة تجاه الكأس.

* المهم .

* ما علينا ب(البائع ولا المشتري) .

* شداد ألمح بعودة الدوري منتصف هذا الشهر .

* يعني بعد أسبوع.

* وصراحة ده الكنا خايفين منو .

* كتبناها وقلناها بدل المرة عشرة مرات .

* قلنا الهلال ما يوقف إعداده.

* قلنا الفريق يواصل حتى بعد قرار البوشي المقرون بقرار لجنة الطوارئ الصحية والذي تم بموجبه تعليق الدوري .

* كتبنا وقلنا الدوري (معلق) وليس (ملغي) .

* والفرق كبير بين الإلغاء والتعليق .

* التعليق ممكن يتفك في أي لحظة وبالتالي بالمنطق انت يفترض تكون جاهز مية ونور عشان لما يتفك التعليق تكون في الميدان قدام .

* قلنا الهلال سيعاني وسيكون الإعداد ناقصا .

* قلنا كده لكن ناس خالد النقر وخالد الذومة والفاتح النقر قالوا لا .

* فضوا المعسكر والآن سنعاني.

* أسبوع لا يكفى حتى على الإعداد النفسي ناهيك عن الإعداد البدني والفني .

* بعد هذا التوقف الطويل ، شهر لا يكفى لتجهيز الفريق .

* غايتو البركة في المنتخب الوطني .

* نستفيد من نجوم المنتخب ونبدأ الدوري وبعد داك الله كريم .

* غدا يبدأ إعداد الهلال ، ونأمل حقيقة أن ينخرط جميع اللاعبين وبسرعة .

* وبالذات انت يا نزار حامد .

* ما دايرين جرجرة.

* وياريت جمال سالم يعود خلال اليومين القادمين .

* ما تفرطوا في جمال سالم يا السوباط .

* جيبوهو وادوهو قروشو المتأخرة واتفاوضوا معاهو لمواسم قادمة .

* جمال ما كعب ، وبصراحة مع شداد ده من الصعب لو جمال فات نقدر نجيب حارس أجنبي.

* نثق في يونس الطيب لكن كمان يونس ما بنستر والله .

* عموما .. الله يوفق الهلال ويبعد عن لاعبينا الإصابات إن شاء الله .

* و..و..

* وأول مرة في حياتي أشوف لي حرامي شايل (سبحة) وعندو (علامة صلاة) .