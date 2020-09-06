مريخ هلال.. اكبر من الوالي والكاردينال..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ولاننا في السودان فلا غرابة ولا عجب ان نتابع الكثير من السيناريوهات المعادة وعلى جميع الاصعدة وفي كل الشرائح سواء في السياسة، او الفن، او الرياضة.. ولان ما يخصنا هنا علاقته مباسرة وقوية بمجال اللعبة الشعبية الاولى على مستوى العالم، فاننا لن نبتعد عن هذه الساحرة المستديرة..

* وعليه فمن الطبيعي ان نستعرض المفارقة الغريبة العجيبة التي تابعناها برفقة عشاق الكرة وهي تحدث في اكبر ناديين داخل السودان فقط لاننا سنكذب على انفسنا قبل ان نكذب على القراء اذا اشرنا الى انهما – اي مريخ هلال – هما الاكبر عربيا وافريقيا.. نقول ذلك استنادا على رصيدهما الفقير المتواضع..!!

* والقصة او السيناريو البائس الذي تابعناه يعاد في اكبر ناديين محليين يرتبط بشكل مباشر مع عدد من الارزقية والسماسرة المخدراتية الذين يكذبون بذات الطريقة التي يتنفسون بها.. وللاسف نجد ان خلفهم ترسانة مدججة تضم عدد مقدر من الصفاقة يساعدون في تغييب عقول المتابعين..!!

* ولعل ما حدث بنادي المريخ من سيناريو بايخ وممل استمر لاكثر من 14 سنة كان مسنودا في نجاحه الوهمي بعقلية التمكين الكيزانية حيث فرض اصحاب المصالح سيطرتهم على ادوات الاعلام وغيبوا جل قادة التنوير لدرجة ان حلقات برامج الرياضة في جل القنوات يتم اعدادها (بنفس واحد)..!

* وعلى الرغم من فترة جمال الوالي بالمريخ كانت الاسوأ في كل شئ خاصة نتائج الفريق الا ان الالة الاعلامية ظلت تمارس سياسة التغبيش وبث الوهم وتوزيع الاحلام الوردية مع (زجاجات المخدر)..!

* ولان طريقة تفكير المطبلاتية لم تختلف عن كيزان المؤتمر اللاوطني كان من الطبيعي ان تحمل نهاية الحقبة الفاشلة معها فضائح شبيهة لما تعرضه قناة العربية حاليا..! * اننا بالجد صرنا في حاجة ضرورية وملحة لمن يكشف لشعب المريخ كل فضائح واسرار وتفاصيل ما كان يتم من نهب وسرقة لاموال النادي، واستغلال سيئ لوضعيته ومكانته من جانب حرامية المؤتمر اللاوطني بالذات في الجوانب المتعلقة بالصفقات المشبوهة وعمليات السمسرة في تعاقدات الاجانب..

* للاسف، وبعد اقتلاع ثورة ديسمبر لنظام الكيزان وتاكد شعب السودان من حقيقة وجود عدد من حرامية المؤتمر اللاوطني هم الذين تسببوا في ضياع بلادنا فاننا وبذات المستوى على يقين بان هنالك عدد محدود (ثلاثة او اربعة سماسرة) هم الذين قادوا المريخ للهاوية ونهبوا ثرواته..!!

* ولانهم كيزان، ترعرعوا وتربوا تحت كنف المؤتمرجية، لم نتعجب من تحذيراتهم التي ظلوا يطلقونها ويرسمون فيها مستقبلا قاتما للنادي الاحمر حال ابتعاد الرئيس الطوالي.. ثم الم نسمع تهديدات علي عثمان في اول ايام ثورة ديسمبر المجيدة..؟!

* لقد اكدت لنا الوقائع ان الفرق بين الكيزان الذين نهبوا السودان وكيزان المريخ يتمثل في ان الدمار هناك شمل كل الوطن بينما اكتفى المؤتمرجية الحمر بنهب محدود اغتنى بواسطته هذا الطبال وذاك السمسار مع لمحة لهذا الصفاق وزميله الشيال وعلى طريقة (لا من شاف ولا من دري) اغلقت كل الملفات..!!

* وبمثل ما كان اسقاط الكيزان من حكم السودان هو نهاية الحلم الوردي لعدد خرافي من المصلحجية والسماسرة وتجار الدين، فان نهاية حقبة الوالي في المريخ اظهرت كيزان بملامح رياضية نخصصوا في (النهب المصلح) لا يعرفون غير العزف على وتر العاطفة، الى جانب اجادتهم للسمسرة، والتنويم المغنطيسي..!

* ولان قادة مجلس الشرعية بالمريخ لا يملكون من الهبات والكوميشنات ما يمكنهم كسب رضاء المطبلاتية وودهم، كان من الطبيعي جدا ان نتابع (المصلحجية) وهم يحاربون الشرعية بكل السبل الادوات..!

* لن تنسى جماهير المريخ (الاصيلة) ولن تغفر لكل من استغل اسم الاحمر، واستفاد ماديا من السمسرة في تعاقدات اللاعبين الاجانب او المدربين.. وهنا لا ولن نبالغ اذا طالبنا بضرورة تكوين لجنة قانونية بواسطة مجلس الشرعية يكون عنوان عملها مشابها لذلك الذي تقوم به لجنة ازالة التمكين حتى يقف شعب الاحمر على الحقائق..

* لقد اثبتت الايام وجود مطبلاتية هلالاب لا تختلف اساليبهم عن عشاق سياسة التمكين الحمر وكيف لا والقاعدة العريضة تتابع ما حدث في اخر ايام اشرف بالنادي الازرق وبصورة كاربونية صوروا فيها الهلال وكأنه لا ولن يستقر ابدا مع العلم ان (المريخ والهلال اكبر من اي والي وكاردينال)..!!

* لا تزال قصة (سيدنا يوسف) تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ورغم ذلك يصرون على التسبيح بحمده ليل نهار رغم علمهم بانه موهوم، وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: قرأت تصريحات عضو مجلس المريخ الشرعي علي اسد التي ادلى بها لبرنامج عالم الرياضة وتوقفت امام حقيقة ذكرها عن الاعلام المريخي وتساءلت طالما انكم عارفين الوضع الماسوي لماذا لم تتحركوا لتغييره..؟!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من المطبلاتبة وما سيحدث له غدا، وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر بريقه الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: في الوقت الذي شرعت فيه لجنة التطبيع الهلالية الترتيب للجمعية العمومية لا يزال هواة تطبيل المريخ يقاتلون لاجل وأد وخنق الديمقراطية..!!

* حاجة اخيرة: كوز (انتهازي) اشترى ثوب (الثورة) فظهر كالارجوز.. لانه ارتداه على عجل..!!